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  4. Ünlü oyuncu Ester Exposito imaj değiştirdi! Yeni hali hiç beğenilmedi: 'Zirveden dibe'

Ünlü oyuncu Ester Exposito imaj değiştirdi! Yeni hali hiç beğenilmedi: 'Zirveden dibe'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
24.09.2024 17:43
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Netflix'in iddialı yapımı Elite dizisiyle yıldızı parlayan İspanyol oyuncu Ester Exposito, oyunculuk performansının yanı sıra cüretkar paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Sarı saçlarını siyaha boyatan Ester Exposito yeni imajıyla sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Ünlü yıldızın son hali hiç beğenilmedi.

24 yaşındaki ünlü oyuncu Ester Exposito'nun ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Cesur pozlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, sarı saçlarını siyaha boyattı ve kestirdi. Ünlü oyuncunun yeni imajı sosyal medya kullanıcılarının eleştirisine maruz kaldı.

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Instagram'da 25,9 milyon takipçisi bulunan Ester Exposito iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

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Madrid doğumlu Exposito, 2016 yılında rol aldığı Estoy Vivo dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.

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Vis a Vis dizisinde de rol alan yıldız, Elite dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

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Bir dönem Elite dizisindeki rol arkadaşı Alvaro Rico ile aşk yaşayan ünlü yıldız imaj değiştirdi. Sarı saçlarını tamamen siyaha boyattı ve kısacık kestirdi.

YORUM YAĞDI

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Oyuncunun yeni imajı sosyal medyada gündem olurken çoğu kullanıcı tarafından beğenilmedi. Ünlü yıldıza, "Ne yaptın kendine", "Hiç gerek yoktu", "Eski hali çok daha iyi" şeklinde yorumlar geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Elite dizisi
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