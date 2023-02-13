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Ünlü oyuncu Ezgi Mola isyan etti! 'Akıl alır gibi değil! Biraz insaf!'

13.02.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye'yi derinden yaralayan Büyük Güney Doğu depremi sonrası birçok sanatçı, deprem bölgesi için tek yürek oldu. O isimlerden biri olan Ezgi Mola, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi yönündeki karara isyan etti.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola isyan etti! 'Akıl alır gibi değil! Biraz insaf!'

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, deprem nedeniyle üniversitelerin kapatılması kararının yanlış olduğunu belirtti.

Ezgi Mola, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Apar topar yurttaki öğrenciler çıkarılıyor. Gidecek yerleri var mı diye hiç sorgulamadan... Tabii ki deprem bölgesinde normal ama alakası olmayan şehirde akıl alır gibi değil bu karar. Lütfen insaf biraz! Gidecek yeri olmayan ne yapacak!'' ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola o karara isyan etti! 'Akıl alır gibi değil! Biraz insaf!'

Birçok ünlü isim de pandemi nedeniyle büyük kısmı uzaktan işlenen derslerin öğrencilerde travma yaratttığını, gençlerin yeni bir travmayı kaldıramayacağını ve böylesine karanlık dönemlerde sosyalleşmenin şart olduğunu savundu.

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