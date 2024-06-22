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  4. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah kendisine mesaj atan takipçisinin o isteğini ifşaladı! "Karaborsaya geldim"

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah kendisine mesaj atan takipçisinin o isteğini ifşaladı! "Karaborsaya geldim"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.06.2024 14:46
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Almanya'nın Dortmund şehrine giden oyuncu Farah Zeynep Abdullah kendisinden karaborsadan Türkiye - Portekiz maçının bileti isteyen takipçisinin mesajını ifşaladı. Takipçisinin özelden yazdığı 'Abla merhaba. Portekiz maçına satılık biletin var mı?' sorusunu alıntılayan oyuncu ironik bir cevap yazdı.

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah kendisine mesaj atan takipçisinin o isteğini ifşaladı! "Karaborsaya geldim"

Oyunculuğu kadar yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Farah Zeynep Abdullah Instagram'dan kendisine gelen karaborsa bilet teklifini ifşaladı.

Almanya'ya giden ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan bir takipçisi maç bileti istedi.

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"SEN AYARLARSIN GİBİ"

Bir takipçisi özelden "Abla merhaba. Portekiz maçına satılık biletin var mı. Bursa'dan geldik kaldık bilet yok. Sen ayarlarsın gibi" şeklinde mesaj attı.

Farah Zeynep Abdullah "Ablam tabii ki... Dortmund'a karaborsaya geldim ben" diyerek takipçisine tepki gösterdi.

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Farah Zeynep Abdullah
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