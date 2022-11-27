Ünlü oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti! Bizimkiler dizisinde Almancı Davut'un eşi Ulviye rolüyle milyonların sevgisini kazanmıştı

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Bizimkiler'de Almancı Davut’un eşini canlandıran ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan yaşamını yitirdi. Acı haberi oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz yaptığı açıklamada, "Güzin Çorağan'ı kaybettik arkadaşlar.Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYORDU

Son olarak 2009-2010 yıllarında ekrana gelen "Hanımın Çiftliği" dizisinde rol alan Güzin Çorağan, geçirdiği rahatsızlıkların ardından eşi Tayfun Çorağan ile Gömeç'te gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti.



Güzin Çorağan, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filminde yaşadı. Birçok filmde rol aldı. ÇASOD üyesiydi.

10 yıldan uzun süre Bizimkiler dizisinde görev yaptı. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) en uygun diksiyonla canlandırdı.

