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Ünlü oyuncu Hande Doğandemir mini etekli ayna pozuyla beğeni topladı!

24.09.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annemizi Saklarken dizisinden yana yüzü gülmeyen Hande Doğandemir şimdilerde Hayat Bugün adlı dizi ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Oyunculuk kariyeri ile ön plana çıkan Doğandemir, sosyal medya pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir mini etekli ayna pozuyla beğeni topladı!

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir ekran önü projeleriyle gündeme gelmeye devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin ilgisini çekiyor. Bu yaz iddialı pozlarıyla magazin gündeminde yer aldı. Şimdi ise son pozuyla olay oldu.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Hande Doğandemir, Hayat Bugün dizisinde Derin Nalbantoğlu karakteri ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir mini etekli ayna pozuyla beğeni topladı!

Oyunculuk kariyerine tam gaz devam eden Doğandemir son olarak sosyal medya pozuyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir mini etekli ayna pozuyla beğeni topladı!

Mini etekli ayna pozu veren ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir mini etekli ayna pozuyla beğeni topladı!

FURKAN PALALI İLE YAKALANMIŞTI

Hande Doğandemir'in, Furkan Palalı ile yakınlaştığı ve aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir mini etekli ayna pozuyla beğeni topladı!

Palalı hakkında konuşan oyuncu, "Hayatımda kimse yok, olursa ben zaten saklamam. Furkan, o gün beni sadece evime bıraktı. Kendisi arkadaşımdır" dedi.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir mini etekli ayna pozuyla beğeni topladı!

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir mini etekli ayna pozuyla beğeni topladı!

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir mini etekli ayna pozuyla beğeni topladı!

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir mini etekli ayna pozuyla beğeni topladı!

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir mini etekli ayna pozuyla beğeni topladı!

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir mini etekli ayna pozuyla beğeni topladı!

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir mini etekli ayna pozuyla beğeni topladı!


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