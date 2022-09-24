Ünlü oyuncu Hande Doğandemir mini etekli ayna pozuyla beğeni topladı!

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir ekran önü projeleriyle gündeme gelmeye devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin ilgisini çekiyor. Bu yaz iddialı pozlarıyla magazin gündeminde yer aldı. Şimdi ise son pozuyla olay oldu.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Hande Doğandemir, Hayat Bugün dizisinde Derin Nalbantoğlu karakteri ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor.

Oyunculuk kariyerine tam gaz devam eden Doğandemir son olarak sosyal medya pozuyla dikkat çekti.

Mini etekli ayna pozu veren ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

FURKAN PALALI İLE YAKALANMIŞTI

Hande Doğandemir'in, Furkan Palalı ile yakınlaştığı ve aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı.

Palalı hakkında konuşan oyuncu, "Hayatımda kimse yok, olursa ben zaten saklamam. Furkan, o gün beni sadece evime bıraktı. Kendisi arkadaşımdır" dedi.



