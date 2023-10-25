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  4. Ünlü oyuncu Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım! "Seni çok özlüyorum"

Ünlü oyuncu Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım! "Seni çok özlüyorum"

25.10.2023 20:50 | Son Güncelleme:
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Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Başrolü paylaştığı Burak Deniz ile beraber Bambaşka Biri dizisinde rol alan Hande Erçel, 2019 yılında vefat eden annesi Aylin Erçel'i "Seni çok özlüyorum" diyerek andı.

FOX TV'nin Bambaşka Biri dizisinde Leyda Gediz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hande Erçel, dizide Burak Deniz ile başrolü paylaşıyor. Kanser hastalığı nedeniyle yattığı hastanede hayatını kaybeden annesine özlem duyan Erçel, annesine dair paylaşım yaptı.

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11 Ocak 2019 yılında vefat eden annesini paylaşan Erçel, paylaşımına, "İyi ki benim annemsin. Pudra kokulum seni çok seviyorum. Seni çok özlüyorum." şeklinde yazdı.

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Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel, 11 Ocak 2019 tarihinde yaklaşık sekiz aydır kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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Genç oyuncu kelebekleri sevdiği için 'Kelebeğim' diye seslendiği annesi yakasına kelebek figürü takarak uğurlamıştı.

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