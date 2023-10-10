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Ünlü oyuncu İlyas Salman, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıktı

10.10.2023 16:58 | Son Güncelleme:
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Sinema oyuncusu İlyas Salman, ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Cumhurbaşkanı avukatı da katılırken, İlyas Salman'ın avukatı ise reddi hakim talebinde bulundu.

Sinema oyuncusu İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman ile avukatları hazır bulundu.

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Duruşmaya Cumhurbaşkanı avukatı da katıldı. Sanık İlyas Salman duruşmada savunma yaparken, müşteki avukatı ise katılma talebinin bulunduğunu belirterek şikayetinin devam ettiğini söyledi. Sanık avukatı ise reddi hakim talebinde bulundu.

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REDDİ HAKİM TALEBİ DEĞERLENDİRİLECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına hakimin reddi talebini yazılı olarak bildirmesi için süre verilmesine, talebin dosyaya sunulduktan sonra incelenmek için dosyanın nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. (İHA)

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