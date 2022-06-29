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Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cesedi nehirde bulundu!

29.06.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dexter ve ER gibi popüler dizilerle tanıdığımız ünlü oyuncu Mary Mara 61 yaşında boğularak hayatını kaybetti. Mara'nın cesedi bir nehirde bulundu.

Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cesedi nehirde bulundu!

Amerika Birleşik Devletleri, ünlü oyuncu Mary Mara'nın ölümünün şokunu yaşıyor. New York Polisi'nden yapılan açıklamaya göre New York Eyaleti'nin Kanada sınırı yakınlarındaki Cape Vincent bölgesindeki St. Lawrence Nehri'nde bir kadın cesedi bulunduğunu yapılan incelemeler sonucunda cesedin kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre ceset ünlü oyuncu Mary Mara'ya ait.

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Haber Global'in derlediği bilgilere göre 61 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili resmi açıklama yapılmasından kaçınılırken Mara'nın boğularak öldüğü belirtiliyor.

CİNAYET Mİ?

Mara'nın öldürülüp öldürülmediği ise otopsisinin ardından anlaşılacak. İlk bilgilere göre cinayet şüphesinden çok Mara'nın yüzerken boğularak öldüğü teorisi üzerinde duruluyor.

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Menajeri Craig Dorfman, ölüm haberini doğrularken "Mary, tanıştığım en iyi oyunculardan biriydi. Özellikle Broadway'de 1992'de oynadığı 'Mad Forest' unutulmazdı. Herkes onu severdi, özlenecek" dedi.
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MARY MARA KİMDİR?

Mary Mara, ABD doğumlu bir oyuncudur. Haber Global'in derlediği bilgilere göre 1989 yılında The Preppie Murder filmiyle oyunculuğa adım atan Mary Mara, New York doğumluydu. Birçok dizide boy gösterdi.

Billy Crystal ile Mr. Saturday Night'ta izlediğimiz oyuncu, Prom Night'ta da rol aldı.

Son filmi ise 2020'de yayınlanan Break Even oldu.

TV'de ise daha sık göründü. Dexter, ER, Ray Donovan gibi dizilerde yer aldı.

30 yılı aşan oyunculuk kariyerinde Star Trek: Enterprise, The Practice, Nash Bridges gibi yapımlarda da göründü.

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