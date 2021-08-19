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  4. Ünlü oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi! Eşi son durumunu açıkladı

Ünlü oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi! Eşi son durumunu açıkladı

19.08.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema oyuncusu Mesut Akusta (57), Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Eşi Şafak Özbir Akusta, usta oyuncu için dua istedi.

Ünlü oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi! Eşi son durumunu açıkladı

Sanatçı Mesut Akusta, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.

EŞİ DUYURDU

Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

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Pek çok dizi ve sinema filminde rol alan Mesut Akusta, bir çocuk babası.

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