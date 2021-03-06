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Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle ilk paylaşım geldi!

06.03.2021 10:22 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle ilk paylaşım geldi!

Sinan Güleryüz ile mutlu bir evliliği olan Özge Özder, bir süre önce bebeğini kucağına almıştı. Özder, sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Bebeğiyle ilk kez sosyal medyadan paylaşım yapan Özder, henüz bebeğinin yüzünü göstermeyeceğini söyledi.

2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile dünyaevine giren Özge Özder, kısa bir süre önce kızı Luna'yı kucağına aldı. Sadakatsiz dizisindeki rolüne doğum sonrası ara veren Özder, bir süre bebeğinin bakımıyla ilgilenmeye karar verdi.Hamilelik süreci boyunca sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen Özder, kızıyla ilk kez bir paylaşım yaptı. İşte Özge Özder'in kızıyla paylaşımı...

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1 haftalık lohusa olan Özge Özder kısa sürede kurtulduğu doğum kiloları ile şaşkınlık yarattı.1 haftada hamilelik döneminde aldığı 15 kilonun 11 kilosunu veren Özge Özder zayıflama sırrını açıkladı.

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Özder "52 kilo ile hamile kalmıştım. Hipertansiyonun yaptığı ödem ve şişkinlik ile +15 kilo vardı üstümde. Ödem derhal gitti. Sadece süt vererek aldığım kilolar da hızla eriyor. Bir haftalık lohusalık ama sadece 4 kilo! Aferin bize. Rejim yapmayınız, emziriniz anneler!" dedi.

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Özge Özder Instagram
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