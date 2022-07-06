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Ünlü oyuncu Pelin Batu ile Macit Bitargil boşandı

06.07.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Pelin Batu psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla çekişmeli olarak dava açtığı eşi Macit Bitargil’den anlaşmalı olarak boşandı. Çocuk konusunda ortak velayet kararı veren mahkeme, Bitargil’in çocuğuna aylık 2 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

Eski Roma Büyükelçisi merhum diplomat İnal Batu’nun kızı oyuncu Pelin Batu, 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde evlenmişti ve evliliklerinden 1 çocuk dünyaya gelmişti.

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Evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevi ihmal ederek kendisine psikolojik baskı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlarda bulunduğunu iddia eden Pelin Batu, eşi Macit Bitargil hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Batu’nun evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli olarak açtığı boşanma davası, anlaşmalıya döndü.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Batu’nun evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli olarak açtığı boşanma davası, anlaşmalıya döndü. İstanbul 9. Aile Mahkemesi’nde basına kapalı olarak görülen duruşmada mahkeme, Batu ile Bitargil’in ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına hükmetti.
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"HAYIRLI OLSUN" YANITINI VERDİ

Mahkeme, çiftin sunduğu protokole göre çocuğun velayetini ‘ortak velayet’ olarak düzenledi ve protokol gereği Macit Bitargil’in çocuğuna aylık 2 bin lira nafaka ile okul masraflarını karşılamasına karar verdi. Duruşma salonu önünde gazetecilerin "Boşandınız bir şey diyecek misiniz" sorusuna Pelin Batu, "Hayırlı olsun" diye cevap verdi. (DHA-İHA)

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Pelin Batu
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