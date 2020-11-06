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Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Menajerimi Ara'ya konuk oluyor! Menajerimi Ara 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

06.11.2020 21:45 | Son Güncelleme:
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Star’ın beğeniyle izlenen dizisi Menajerimi Ara’nın yeni bölüm konuğu Pınar Deniz oldu. Pınar Deniz, Menajerimi Ara'nın 12. yeni bölümünde rol alacak. İşte Menajerimi Ara 12. yeni bölüm fragmanı ve konusu.

Sektörün merak edilen atmosferini ünlülerin ve menajerlerin hayatları üzerinden izleyiciye sunan ‘Menajerimi Ara’, son yıllarda başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz’i konuk ediyor.

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Menajerinden memnun olmadığı için yeni bir menajer arayışında olan Pınar Deniz’in peşine Ego Ajans menajerleri düşüyor.

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Önce, Deniz’i eski menajerinden sözleşme maddelerine uyarak alabilmek için birlik olan dört menajer, daha sonra sevilen oyuncuyu kendi portföylerine katabilmek için birbirleriyle rekabet içine giriyor.

MENAJERİMİ ARA 12. BÖLÜM KONUSU

Geçmişten gelen sürpriz misafir Serkan Tahtacı’nın dönüşü ajansta büyük bir etki yaratır. Ego ajans menajerleri, oyuncu Pınar Deniz’i ajansa kazandırmak için zorlu bir mücadelenin içine girerler.

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Ancak menajerlerin yapacakları hamleler, yollarının ünlü bir sanatçı ile kesiştiği bu zorlu mücadeleyi büyük bir çıkmaza sürükleyecektir.

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Barış, Beren’den ayrılıp, Dicle için büyük bir adım atmaya karar verir. Bu durum Beren’i bir sonraki hamlesi için harekete geçirirken, Barış’ın Emir ve Dicle arasında yaşananlara şahit olması her şeyi daha karmaşık bir hale getirir.

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Kıraç, Dicle’nin sakladığı gerçeği öğrenirken, Ego ajans menajerleri kendilerini bekleyen büyük tehlikenin henüz farkında değildir.

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