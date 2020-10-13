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Ünlü oyuncu rolüne böyle hazırlanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.10.2020 13:14 | Son Güncelleme

Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasını da ele alan projede ’’Türk Binbaşı’’ rolünü üstlenen oyuncu Burhan Çelik, rolü için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.Yönetmenliğini ve yapımcılığını Murat Uygur’un üstlendiği, Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasını da ele alan projenin çekimleri için geri sayım başladı.

Ünlü oyuncu rolüne böyle hazırlanıyor

Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasını da ele alan projede ’’Türk Binbaşı’’ rolünü üstlenen oyuncu Burhan Çelik, rolü için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.
Yönetmenliğini ve yapımcılığını Murat Uygur’un üstlendiği, Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasını da ele alan projenin çekimleri için geri sayım başladı. Projede ünlü oyuncu Burhan Çelik, ’’Türk Binbaşı’’ karakterini canlandıracak. Çelik rolü için çalışmalarını sürdürüyor. 2013 yılında yine Yönetmenliğini ve Yapımcılığını Murat Uygur’un yaptığı "Suriyeden Kaçış" filminde zorlu bir rolü üstlenen Çelik, yeni rolünün hazırlık aşamasında birçok araştırma yaptığını ifade etti. Rolüne hazırlık aşamasında oyuncu olmak isteyen gençlere de küçük tüyolar veren Çelik, oyuncuların role hazırlanması için rolü neyse onu yaşaması gerektiğini dile getirdi.
Gençlere önerilerde bulunan Çelik, ’’Rolü en iyi şekilde oynayabilmek için kişinin jest ve mimiklerini, beden dilini çok iyi kullanması gerekir. Bu yüzden oyunculuk eğitimi de çok önemli bir adımdır” dedi.
Rolü ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Çelik, “Duyguların paradan daha ağır bastığı bir roldü benim için. Senaryoda şehidin kollarımda can vermesi sahnesini okuduğumda bu rolü oynamayı ne kadar istediğimi anladım. Rolümü gururla ve layığıyla yerine getireceğime inanıyorum’’ diye konuştu.

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