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Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem'den flaş iddia: Dolandırıldım!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.03.2019 17:07 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir emlakçı kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Yöntem, 350 bin TL'nin kendisine iade edilmesini istedi.

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem'den flaş iddia: Dolandırıldım!

Oyuncu Selçuk Yöntem, dün Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek, Y. T. adlı emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.

Edinilen bilgilere göre Yöntem, polise verdiği ifadesinde, Y.T.'ye Girne'de alınacak bir ev için kapora olarak 350 bin TL gönderdiğini söyledi. Yöntem'in, "Parayı göndermeme rağmen ev de alınmadı param da geri verilmedi" dediği öğrenildi. Yöntem, parasının kendisine iade edilmesini istedi.

TEFECİLERE BORCUNU ÖDEDİ

Yöntem'in suç duyurusu üzerine Y.T., Girne'de gözaltına alındı. Y.T.'nin parayı aldığını kabul ettiği ve "Mecbur başka bir yere ödeme yapmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi. Y.T.'nin tefecilere borcunu ödediği bildirildi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
KKTC polis dolandırıcı

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