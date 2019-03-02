Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem'den flaş iddia: Dolandırıldım!

Oyuncu Selçuk Yöntem, dün Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek, Y. T. adlı emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.
Edinilen bilgilere göre Yöntem, polise verdiği ifadesinde, Y.T.'ye Girne'de alınacak bir ev için kapora olarak 350 bin TL gönderdiğini söyledi. Yöntem'in, "Parayı göndermeme rağmen ev de alınmadı param da geri verilmedi" dediği öğrenildi. Yöntem, parasının kendisine iade edilmesini istedi.
TEFECİLERE BORCUNU ÖDEDİ
Yöntem'in suç duyurusu üzerine Y.T., Girne'de gözaltına alındı. Y.T.'nin parayı aldığını kabul ettiği ve "Mecbur başka bir yere ödeme yapmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi. Y.T.'nin tefecilere borcunu ödediği bildirildi.
(DHA)
İzmir'de rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı
İğrenç olay böyle ortaya çıktı!
Bu liste çok konuşulur... Aralarında Türkiye'de var!
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın
Kalbi ikiye bölündü, hayata tutundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum