Ünlü oyuncu Selim Naşit Özcan'dan korkutan haber

Türk Sinema ve tiyatrosunun efsane isimlerinden Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni olan Naşit Özcan'dan gelen kötü haber hayranlarını üzdü. Uzun süredir rahatsız olan sanatçı kalp ameliyatı olacak.
Ameliyat için taze kan bulunması gerektiğini belirten Naşit Özcan'ın eşi Elif Göklü Özcan, sosyal medyadan destek istedi. Bir çok ünlü isim yarın sabah 09.00'da Bağcılar Medipol Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyata girecek olan Özcan için kan bağışı çağrısında bulundu.
Dostumuza kan lazım. Şehir Tiyatroları sanatçılarından (Oyuncu -Yönetmen) NAŞİT ÖZCAN Kalp Ameliyatı olacaktır.
Bu sebeple (A Rh +) kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 23.02.2021 Salı sabahı 09:00'da Bağcılar Medipol Üniversite Araştırma Hastanesi'nde bulunmaları rica olunur. Kan verecek donörler önce tronbosit testine alınacaklar uygunluk durumunda kan verme işlemi gerçekleştirilecektir.
Naşit Özcan 1 ocak 1957 yılında İstanbul'da doğdu. 1979-1980 yılları arasında Ali Poyrazoğlu'nun açtığı tiyatro eğitimi kurslarında eğitim aldı.
Naşit Özcan, Özcan, Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan'ın oğludur. Özcan aynı zamanda Adile Naşit'in de yeğenidir. 1988 Yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarına katılmıştır.
Bir çok tiyatro oyununda rol almış ve bir çok oyun yönetmiştir. Ünlü Tiyatro oyuncusu ayrıca başarılı bir dizi ve sinema oyuncusudur. Star Tv ekranlarında yayınlanan Şen Dullar, Şaban Askerde, Sihirli Ceket, Kanal D ekranlarında yayınlanan Beşi Bir Yerde, TRT ekranlarında yayınlanan Pembe Panjurlu Ev, Samanyolu ekranlarında yayınlanan Ve İnsan Aldandı, atv'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu ve yine atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz isimli dizilerde rol almıştır.
Naşit Özcan'ın rol aldığı diziler
İz Peşinde TRT
Şen Dullar - Star TV
Şaban Askerde - Star TV
Beşi Bir Yerde - Kanal D
Sihirli Ceket - Star TV
Pembe Panjurlu Ev - TRT
Hababam Sınıfı (1994) (atv)
Ve İnsan Aldandı - Samanyolu TV - 2012
Ve İnsan Aldandı (Bitmeyen Hikaye) - Samanyolu TV - 2013
Ötesiz İnsanlar - Samanyolu TV (2013-2015)
Kurtlar Vadisi Pusu (2014-2015) - Kanal D
Sen Anlat Karadeniz (2018-2019) - ATV
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