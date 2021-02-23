Ünlü oyuncu Selim Naşit Özcan'dan korkutan haber

Ameliyat için taze kan bulunması gerektiğini belirten Naşit Özcan'ın eşi Elif Göklü Özcan, sosyal medyadan destek istedi. Bir çok ünlü isim yarın sabah 09.00'da Bağcılar Medipol Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyata girecek olan Özcan için kan bağışı çağrısında bulundu.

Türk Sinema ve tiyatrosunun efsane isimlerinden Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit 'in ise yeğeni olan Naşit Özcan'dan gelen kötü haber hayranlarını üzdü. Uzun süredir rahatsız olan sanatçı kalp ameliyatı olacak.

Naşit Özcan, Özcan, Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan'ın oğludur. Özcan aynı zamanda Adile Naşit'in de yeğenidir. 1988 Yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarına katılmıştır.

Bir çok tiyatro oyununda rol almış ve bir çok oyun yönetmiştir. Ünlü Tiyatro oyuncusu ayrıca başarılı bir dizi ve sinema oyuncusudur. Star Tv ekranlarında yayınlanan Şen Dullar, Şaban Askerde, Sihirli Ceket, Kanal D ekranlarında yayınlanan Beşi Bir Yerde, TRT ekranlarında yayınlanan Pembe Panjurlu Ev, Samanyolu ekranlarında yayınlanan Ve İnsan Aldandı, atv'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu ve yine atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz isimli dizilerde rol almıştır.

Naşit Özcan'ın rol aldığı diziler

İz Peşinde TRT

Şen Dullar - Star TV

Şaban Askerde - Star TV

Beşi Bir Yerde - Kanal D

Sihirli Ceket - Star TV

Pembe Panjurlu Ev - TRT

Hababam Sınıfı (1994) (atv)

Ve İnsan Aldandı - Samanyolu TV - 2012

Ve İnsan Aldandı (Bitmeyen Hikaye) - Samanyolu TV - 2013

Ötesiz İnsanlar - Samanyolu TV (2013-2015)

Kurtlar Vadisi Pusu (2014-2015) - Kanal D

Sen Anlat Karadeniz (2018-2019) - ATV

