Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya saldırı! Karakola gidip şikayetçi oldu

Başrolünde oynadığı Alice Müzikali'nin yeni sezonu için provalara başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, çalışmalarını bitirdikten sonra Etiler'deki evine girerken aracına saldırı düzenlendi. Sarıkaya'nın aracına tekme atan kimliği belirsiz kişi küfürler savurdu. Aracı kullanan Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı.

TAKINTILI HAYRANI SALDIRDI

Gazetemagazin'in haberine göre, Sarıkaya hemen karakola gidip şikayette bulundu. Saldıran kişinin Serenay Sarıkaya’ya takıntılı olduğu öğrenildi. Serenay Sarıkaya’yı adım adım takip edip taciz ettiği öğrenildi.

Bu olayları duyan Umut Evirgen de soluğu sevgilisinin yanında aldı ve Sarıkaya’nın evine dört kişilik bir koruma ekibi bıraktı.



