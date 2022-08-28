MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü oyuncu Sinem Uslu'nun acı günü! Annesi vefat etti

Ünlü oyuncu Sinem Uslu'nun acı günü! Annesi vefat etti

28.08.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Sinem Uslu'nun kanser tedavisi gören annesi Ferhan Zuhal Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medyadan duyuran Sinem Uslu, "Cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu'da defnedilecektir" dedi.

Ünlü oyuncu Sinem Uslu'nun acı günü! Annesi vefat etti

Ünlü oyuncu Sinem Uslu anne acısı yaşıyor. Yapımcı Mustafa Uslu ile evli olan, Mustafa ve Kemal adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Sinem Uslu, acı bir haberle sarsıldı. Ünlü oyuncunun annesi Ferhan Zuhal Öztürk, hayata veda etti.
300517068_128554853248864_1898346773394367432_n

Annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Uslu, "Annemizi kaybettik. Cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu'da defnedilecektir" açıklamasını yaptı.

"ZORLU BİR SÜRECE GİRDİK"

Geçtiğimiz günlerde annesinin kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sinem Uslu sosyal medya hesabından destek istemişti:

Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken bir anda 'Akut Lösemi' denilen AML hastalığına evrildi. Üç gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir sürece girdik. Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekliği önemli, kanın kendini yenilemesi için. Annemin kan grubu 0+... Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serenay Sarıkaya'dan göğüs dekolteli poz!Serenay Sarıkaya'dan göğüs dekolteli poz!
Eşi cezaevinde ziyaret etti! O soru karşısında...Eşi cezaevinde ziyaret etti! O soru karşısında...
Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."
Anahtar Kelimeler:
Sinem Uslu Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!

Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!

Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Telefonu susmuyor

Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Telefonu susmuyor

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

Simitçide oturan kadına iğrenç taciz!

Simitçide oturan kadına iğrenç taciz!

Ronaldo için şaka gibi transfer! Mertens'in yerine efsane olmaya geliyor...

Ronaldo için şaka gibi transfer! Mertens'in yerine efsane olmaya geliyor...

Tam 300 milyon TL! F.Bahçe'ye servet kazandıracak...

Tam 300 milyon TL! F.Bahçe'ye servet kazandıracak...

İlginizi Çekebilir

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.