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  4. Ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne küvette çırılçıplak pozlarını paylaştı

Ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne küvette çırılçıplak pozlarını paylaştı

24.12.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan oyuncu ve yönetmen Bella Thorne, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla, magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Thorne, bu defa çırılçıplak küvet pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne küvette çırılçıplak pozlarını paylaştı

25 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cüretkar pozlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Bella Thorne, bu defa küvette poz verdi.

Bella Thorne küvette çırılçıplak pozlarını paylaştı

Bella Thorne küvette çırılçıplak pozlarını paylaştı

Disney yapımlarında rol alarak şöhret kapısını aralayan Bella Thorne, oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapıyor.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne küvette çırılçıplak pozlarını paylaştı

Thorne, bir dönem yetişkin filmleri yayınlayan bir internet sitesi için yönetmen koltuğuna oturmuş ve başarısından ötürü Vizyon Ödülü'ne layık görülmüştü.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne küvette çırılçıplak pozlarını paylaştı

Cinsel tercihiyle de gündem olan Thorne, geçmişte çok eşli bir ilişki yaşadı.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne küvette çırılçıplak pozlarını paylaştı

Panseksüel olduğu itirafıyla dikkat çeken oyuncu, şimdilerde İtalyan şarkıcı Benjamin Mascolo ile aşk yaşıyor.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne küvette çırılçıplak pozlarını paylaştı

Ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne küvette çırılçıplak pozlarını paylaştı

Ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne küvette çırılçıplak pozlarını paylaştı

Ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne küvette çırılçıplak pozlarını paylaştı


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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne
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