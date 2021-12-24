Ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne küvette çırılçıplak pozlarını paylaştı

25 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cüretkar pozlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Bella Thorne, bu defa küvette poz verdi.

Disney yapımlarında rol alarak şöhret kapısını aralayan Bella Thorne, oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapıyor.

Thorne, bir dönem yetişkin filmleri yayınlayan bir internet sitesi için yönetmen koltuğuna oturmuş ve başarısından ötürü Vizyon Ödülü'ne layık görülmüştü.

Cinsel tercihiyle de gündem olan Thorne, geçmişte çok eşli bir ilişki yaşadı.

Panseksüel olduğu itirafıyla dikkat çeken oyuncu, şimdilerde İtalyan şarkıcı Benjamin Mascolo ile aşk yaşıyor.



