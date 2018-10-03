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Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.10.2018 20:11 | Son Güncelleme

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Sadetttin Yerebakan karakteri ile hafızalara kazınan Yıldırım Öcek hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Avrupa Yakası adlı dizide dergi patronu Sadettin Yerebakan karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Yıldırım Öcek hayatını kaybetti.

Oyuncu İrfan Kangı Öcek'in hayatını kaybettiğini sosyal medya üzerinden bu sözlerle duyurdu:

"Bir güzel adamı, bir şahane adamı daha kaybetmişiz bugün.Neşeli bir şekilde oyuna hazırlanırken geldi acı haber.Bu akşam tüm alkış ve kahkahalar,dualarımızla Yıldırım abimize.Ruhu şad mekanı cennet olsun."

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Öcek, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yıldırım Öcek'in sağlık durumunu Onur Akay duyurmuştu:

Akay şu ifadeleri kullanmıştı:

"Avrupa Yakası isimli dizide dergi patronu Sadettin Yerebakan karakterini canlandıran değerli oyuncumuz Yıldırım Öcek, şu an yoğun bakımda ve durumu çok ağır! Yaşam mücadelesi veren Öcek, daha önce mide küçültme ameliyatı olmuştu. Ancak mide küçültme ameliyatı sonrası yapılması gereken tedavilere ve özellikle bakımlara gitmeyen Yıldırım Öcek, metabolizma sıkıntıları yaşadı ve zayıflamayı durduramaz hale geldi. 4 gün önce hastaneye kaldırılan oyuncumuz maalesef komada ve tedaviye cevap vermiyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.”

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Yakası Yıldırım Öcek

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