Ünlü oyuncudan acı haber! 85 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Al Harrington felç geçirdikten sonra hayatını kaybetti. Al Harrington'ın ailesi , yakın zamanda felç geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldığını söyleyerek ölümünü doğruladı.

DEDEKTİF BEN KOKUA OLARAK TANINIYORDU

Hawaii Five-0'da da karşımıza çıkan ünlü aktör Al Harrington, Dedektif Ben Kokua'yı oynamıştı. Harrington ayrıca klasik Forrest Gump'ta Tom Hanks ile birlikte oynadığı rollerin yanı sıra Charlie's Angels, The Jeffersons, Magnum PI ve Scrubs gibi TV şovlarında konuk oyuncu olarak yer aldı.



