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Ünlü oyuncudan sosyal medya detoksu! Listesinden yüzlerce kişiyi sildi

05.03.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimler sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Bu isimlerden biri de Sefirin Kızı dizisinin Gediz Ağa'sı Uraz Kaygılaroğlu. Ünlü oyuncu, UCİM elçisi olarak Kahramanmaraş depremleri sonrasında uzun süre bölgede kalmış, çocuklara depremi unutturacak keyifli vakitler geçirtmişti. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Kaygılaroğlu, arkadaş listesinden yüzlerce kişiyi takipten çıktı.

Ünlü oyuncudan sosyal medya detoksu! Listesinden yüzlerce kişiyi sildi

Uraz Kaygılaroğlu, günlük yaşantısını Instagram hesabı üzerinden paylaşmayı seven ünlülerden birisi. Ünlü oyuncu bir süredir deprem bölgesinde çocuklarla ilgileniyor ve bu anları da sosyal medyasından paylaşıyordu.

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Kaygılaroğlu, sosyal medyada detoksa gitti ve birçok ismi takip etmeyi bıraktı. Yaklaşık 300-400 kişiyi takipten çıkan oyuncunun bu hamlesi çok dikkat çekti.

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Ünlü oyuncunun Instagram'da 2.7 milyon takipçisi bulunuyor. Kaygılaroğlu ise 1.192 kişiyi takip ediyor.

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ESKİ HALİNİ GÖREN TANIYAMIYOR

Uraz Kaygılaroğlu verdiği kilolar ile de uzun süre gündemde kalmıştı. Es Es ve Pis Yedili dizilerindeki şişman hallerini görenler gözlerine inanamadı.

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Oldukça zayıfladığı görülen oyuncu, geçtiğimiz yıllarda Youtube'da Mehmet Demirkol ve Irmak Kazuk'un sunduğu Ciddiyetten Uzak adlı programa katılmış ve ameliyat olmadan yalnızca diyet ve sporla kilo verdiğini açıklamıştı. Kaygılaroğlu yalnızca aşırı kilo kaybından dolayı vücudunda sarkma olduğunu ve deri gerdirme ameliyatı olduğunu söylemişti.

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