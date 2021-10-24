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Ünlü oyuncuyla ilgili az bilinen bilgi! Aslıhan Güner bakın nerede oynamış?

24.10.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde ekranların en ünlü kadın oyuncuları arasında yer alan ve ekranlardan düşmeyen Aslıhan Güner, meğer oyunculuk kariyerine bir zamanlara damga vuran o dizi ile adım atmış. Son zamanlarda Kuzey Yıldızı ilk Aşk ve Uzak Şehrin Masalı projeleriyle ekran karşısına geçen Aslıhan Güner'in eski hali görenleri şaşırttı.

Ünlü oyuncuyla ilgili az bilinen bilgi! Aslıhan Güner bakın nerede oynamış?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı "Yıldız Kadıoğlu Mollaoğlu" karakteri ile beğeni toplayan Aslıhan Güner oyunculuk kariyerine 2002'de başlamış. 2002'den beri birçok projede yer alan Aslıhan Güner şimdilerde dizi projelerinin aranan ismi olmayı başardı. Ünlü oyuncu Güner, herkesin bildiği o dizide rol almış.

ASLIHAN GÜNER BAKIN NEREDE OYNAMIŞ?

17 Aralık 1987 doğumlu 33 yaşındaki Aslıhan Güner 2002'de yayınlanan Sırlar Dünyası dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Sırlar Dünyası'ndan sonra En İyi Arkadaşım, Büyük Buluşma ve Selena gibi projelerde de yer alan Aslıhan Güner'in eski hali görenleri şaşırttı.

Ünlü oyuncuyla ilgili az bilinen bilgi! Aslıhan Güner bakın nerede oynamış?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile beğeni toplayan Güner, dizinin başrolünü İsmail Demirci ile paylaştı. Yuvamı Yıkamazsın, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı, Diriliş Ertuğrul gibi projelerde yer aldı.

Ünlü oyuncuyla ilgili az bilinen bilgi! Aslıhan Güner bakın nerede oynamış?

Aslıhan Güner 9 Haziran 2013'de Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile hayatını birleştirdi. İkilinin mutlu evliliği sürüyor.

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