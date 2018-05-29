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Ünlü oyuncu Serap Matyaş ve babası hastanede kavga etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2018 11:18 | Son Güncelleme

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 1,5 yıl önce 63 yaşındaki kanser hastası babası Orhan Matyaş’ı götüren oyuncu Serap Matyaş, hastane personeliyle sıra yüzünden tartışınca mahkemelik oldu

Ünlü oyuncu Serap Matyaş ve babası hastanede kavga etti

akırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 36 yaşındaki Eda Gülsoy, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kan alma biriminde veri giriş elemanı olarak çalışıyordu. 26 Aralık 2016’da Serap Matyaş, babası Orhan Matyaş’ı tedavi için hastaneye getirdi. Eda Gülsoy, başka hastaların işlemlerini yaptığı sırada Serap Matyaş sıranın kendilerinde olduğunu söyleyerek, “Yapacaksın lan, seni buraya dayın mı oturttu, ben avukatım istediğimi yaparım, siz kimsiniz?….” şeklinde hakaretler etti.

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre; güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmeye çalıştığı sırada Orhan Matyaş da küfür etti.

Eda Gülsoy’un şikayeti üzerine baba-kız hakkında “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan 2’şere yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘RAHATSIZLIKLARIMDAN DOLAYI AYAKTA DURAMIYORDUM’

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunmasını yapan Serap Maytaş babasının hastalıkları nedeniyle ayakta duramadığını belirterek, “Babamı bir yere oturttum ve sıra almak için bekledim. Tam bana sıra gelirken önüme bir adam girdi. ‘Sıra arkada’ dedim. Yanlışlıkla sıraya gitmişti. Eda Gülsoy hanıma dönerek ‘Önüme geçen adama sırayı ben izah edemiyorum. Sizin izin vermemeniz gerekmez mi?’ dedim. ‘Sana mı soracağım kapa çeneni yürü git!’ dedi. Şaşırdım çünkü öyle bir tonla sormamıştım. Sanırım kendisi gergindi ve bize patladı. Ben de kendisine ‘Üslubuna dikkat et doğru konuş’ dedim. O halen bağırarak, ‘Yürü git dedim sana’ dedi. Ben de ‘Yürüyüp gidemem işlemimizi yapmak zorundasın, hastayız biz’ dedim. İşlemimizi yapmamak için diretti ve gerginliği yükseltti. Ben o zamana kadar sesimi bile yükseltmedim. Sonra elimdeki babamın kimliğini masaya sertçe koyarak, ‘Yapmak zorundasın babam çok hasta ve senin işin bu’ dedim. Yerinden hafifçe kalktı, tokat atmaya yeltendi. Refleksle geri çekilirken parmakları ile tokat attı. Bunun üzerine ben de bağırarak tepki verdim.”

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İKİSİ DE KÜFÜR ETTİ

Hastane görevlisi Eda Gülsoy ise şikayetçi olduğunu belirterek şu iddialarda bulundu: “ Ben de sıradaki hastayı alıyordum. Serap Maytaş hanım birden bağırmaya başladı, ‘Sırada ben vardım, geri zekalılar’ dedi. Hem bağırıyor, hem de cama vuruyordu. Ben de neden bağırdığını sordum. Birden ortalık karıştı. Serap Maytaş hanım o esnada saçımı tutmaya çalıştı. Ben de kendisini ittim. Hastasının acil olduğunu, sırada kendisinin olduğunu, neden kendisinin alınmadığı şeklinde bağırıyordu. ‘Dayınıza mı güveniyorsunuz?’ dedi. Babası da küfür etti.”

7 BİN LİRA CEZA

Davayı karara bağlayan mahkeme, Orhan Matyaş’ı “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Serap Matyaş da aynı suçtan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinden cezayı ertelemedi. Mahkeme, sanığa verilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın suçun işlenmesindeki özelliklere sanığın sosyal ve ekonomik durumunu da dikkate alarak 7 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

Avukatları bir üst mahkeme olan İstinaf’a başvurarak kararı temyiz etti.

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