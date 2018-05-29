Ünlü oyuncu Serap Matyaş ve babası hastanede kavga etti

akırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 36 yaşındaki Eda Gülsoy, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kan alma biriminde veri giriş elemanı olarak çalışıyordu. 26 Aralık 2016’da Serap Matyaş, babası Orhan Matyaş’ı tedavi için hastaneye getirdi. Eda Gülsoy, başka hastaların işlemlerini yaptığı sırada Serap Matyaş sıranın kendilerinde olduğunu söyleyerek, “Yapacaksın lan, seni buraya dayın mı oturttu, ben avukatım istediğimi yaparım, siz kimsiniz?….” şeklinde hakaretler etti.

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre; güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmeye çalıştığı sırada Orhan Matyaş da küfür etti.

Eda Gülsoy’un şikayeti üzerine baba-kız hakkında “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan 2’şere yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘RAHATSIZLIKLARIMDAN DOLAYI AYAKTA DURAMIYORDUM’

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunmasını yapan Serap Maytaş babasının hastalıkları nedeniyle ayakta duramadığını belirterek, “Babamı bir yere oturttum ve sıra almak için bekledim. Tam bana sıra gelirken önüme bir adam girdi. ‘Sıra arkada’ dedim. Yanlışlıkla sıraya gitmişti. Eda Gülsoy hanıma dönerek ‘Önüme geçen adama sırayı ben izah edemiyorum. Sizin izin vermemeniz gerekmez mi?’ dedim. ‘Sana mı soracağım kapa çeneni yürü git!’ dedi. Şaşırdım çünkü öyle bir tonla sormamıştım. Sanırım kendisi gergindi ve bize patladı. Ben de kendisine ‘Üslubuna dikkat et doğru konuş’ dedim. O halen bağırarak, ‘Yürü git dedim sana’ dedi. Ben de ‘Yürüyüp gidemem işlemimizi yapmak zorundasın, hastayız biz’ dedim. İşlemimizi yapmamak için diretti ve gerginliği yükseltti. Ben o zamana kadar sesimi bile yükseltmedim. Sonra elimdeki babamın kimliğini masaya sertçe koyarak, ‘Yapmak zorundasın babam çok hasta ve senin işin bu’ dedim. Yerinden hafifçe kalktı, tokat atmaya yeltendi. Refleksle geri çekilirken parmakları ile tokat attı. Bunun üzerine ben de bağırarak tepki verdim.”