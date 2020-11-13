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Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.11.2020 21:23 | Son Güncelleme

Mercedes pilotu Hamilton, İstanbul Park zemini için ağır eleştirilerde bulundu. Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse bugünümüz rezalet geçti. Burası mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi" dedi

Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?

Türkiye GP'sinin ilk antrenmanları 15. ve dördüncü sırada tamamlayan Formula 1'in ünlü ismi Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, İstanbul Park'ın yeni zeminini eleştirdi.Hamilton, İstanbul pistiyle ilgili, "Dürüst olmak gerekirse bugünümüz rezalet geçti. Bilmiyorum neden... Çünkü burası mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi" ifadelerini kullandı.

"BUZ PİSTİ GİBİYDİ"

İngiliz pilot sözlerini, "Şu anda pist, yeni asfalt dökülmüş olan Portimao'dan bile daha kötü bir durumdaydı. Bizim açımızdan ise, lastikler iyi bir şekilde çalışmıyor ve bunu görebiliyorsunuz. Sanki bir puz pateni pistinde sürüş yaptık. Normalde bir turda İstanbul'dan aldığınız zevki şu an alamıyorsunuz ve bunun değiştiğini de düşünmüyorum" şeklinde sürdürdü.

PERFORMANSINDAN MEMNUN KALMADI

İlk antrenman seansında Hamilton, birkaç gözlem turundan sonra pite döndü ve hızlı tur zamanı atmadı. Böylece seansı 15. sırada tamamladıktan sonra, ikinci antrenmanlarda 39 turu geride bıraksa da Hamilton geçirdiği günden memnun değildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
para harcamakda üstümüze yoktur
adama kızmayın boşuna, 50 küsür birincilik onlarca şampiyonluğu olan bir efsane, hepimizden iyi biliyordur pisti.
9 yıl bakım yapılmamış pist şuan yeşillendirme dahil herşey yapıldı
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