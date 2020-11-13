Sörloth transferinde olay iddia! Galatasaray derken Fenerbahçe araya girdi...

RB Leipzig'de beklentilerin uzağında kalmasının ardından gözden çıkarılan Alexander Sörloth'un peşinde yalnızca Galatasaray'ın olmadığı ortaya çıktı.
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan RB Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olarak sansasyon yaratmıştı.Ancak Alman ekibiyle 7 resmi maça çıkan ve 313 dakika sahada kalmasına rağmen gol ya da asist üretemeyen Norveçli forvet, ülkede tüm şimşekleri üzerine çekti.Dünyaca ünlü Alman gazetesi BILD, Alexander Sörloth hakkında yayınladığı haberler yetenekli futbolcuyu ve kendisine ödenen bonservis bedelini ciddi şekilde eleştirmişti.
Galatasaray'ın Alexander Sörloth'u takas yoluyla kadrosuna katabileceği ifade edilmişti.RB Leipzig'in Galatasaray forması giyen Brezilyalı savunmacı Marcao ile ciddi şekilde ilgilendiği ve bu transfer için gerekirse takas yoluyla Norveçli forveti gözden çıkartabileceği ifade edilmişti.
Galatasaray'ın RB Leipzig'de bekleneni veremeyen Alexsander Sörloth'la ilgilenmesinin yankısı sürerken, yıldız futbolcu için sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öne sürüldü.
Transferde tuttuğunu koparan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun "Eğer Sörloth yeniden Türkiye'ye dönecekse oynayacağı takım Fenerbahçe olur" ifadesini kullandığı iddia edildi. Bu transfer için kolları sıvayan Emre Belözoğlu, Alexander Sörloth'un İsveçli menajeri Mike Kjolo'yu arayarak randevu ayarladı.Emre Belözoğlu ve Mike Kjolo'nun 13 Kasım Cuma günü bir araya gelecekleri belirtildi.
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