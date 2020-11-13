Sörloth transferinde olay iddia! Galatasaray derken Fenerbahçe araya girdi...

RB Leipzig'de beklentilerin uzağında kalmasının ardından gözden çıkarılan Alexander Sörloth'un peşinde yalnızca Galatasaray'ın olmadığı ortaya çıktı.

20 MİLYON EURO BONSERVİS

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan RB Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olarak sansasyon yaratmıştı.Ancak Alman ekibiyle 7 resmi maça çıkan ve 313 dakika sahada kalmasına rağmen gol ya da asist üretemeyen Norveçli forvet, ülkede tüm şimşekleri üzerine çekti.Dünyaca ünlü Alman gazetesi BILD, Alexander Sörloth hakkında yayınladığı haberler yetenekli futbolcuyu ve kendisine ödenen bonservis bedelini ciddi şekilde eleştirmişti.

GALATASARAY İDDİASI

Galatasaray'ın Alexander Sörloth'u takas yoluyla kadrosuna katabileceği ifade edilmişti.RB Leipzig'in Galatasaray forması giyen Brezilyalı savunmacı Marcao ile ciddi şekilde ilgilendiği ve bu transfer için gerekirse takas yoluyla Norveçli forveti gözden çıkartabileceği ifade edilmişti.

FENERBAHÇE BOMBASI

Galatasaray'ın RB Leipzig'de bekleneni veremeyen Alexsander Sörloth'la ilgilenmesinin yankısı sürerken, yıldız futbolcu için sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öne sürüldü.