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Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'nın seksi çamaşırıyla çektiği video sosyal medyayı salladı!

08.12.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan asıllı Amerikalı eski pornografik film oyuncusu Mia Khalifa'nın Instagram'da paylaştığı hikaye olay oldu. Instagram paylaşımları milyonlarca beğeni alan Mia Khalifa Instagram'ın hikaye bölümüne seksi iç çamaşırı ile video attı.

Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'nın seksi çamaşırıyla çektiği video sosyal medyayı salladı!

10 Şubat 1993 Beyrut, Lübnan doğumlu Amerikalı eski pornografik film oyuncusu Mia Khalifa 28 yaşında. Mia Khalifa PornHub’da milyarlarca kez izlenen 12 filmde rol aldı. Instagram'ı aktif olarak kullanan eski oyuncunun iç çamaşırlı videosu çok konuşuldu.

MİA KHALİFA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Mia Khalifa 'yetişkin filmleri' endüstrisinde milyarlarca kez izlenen videoları bulunuyor. Instagram'da 26,7 milyon takipçisi olan eski oyuncunun paylaşımlarına milyonlarca beğeni ve yüzbinlerce yorum geliyor.

Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'nın seksi çamaşırıyla çektiği video sosyal medyayı salladı!

Instagram'da 'miakhalifa' kullanıcı adı ile paylaşım yapan Khalifa'nın Instagram hikaye bölümüne attığı iç çamaşırlı videosu çok konuşuldu.

Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'nın seksi çamaşırıyla çektiği video sosyal medyayı salladı!

Khalifa söz konusu videoda ürünlerin paketini açıyor ve o anları takipçileri ile paylaşmak için videoya alıyor.

Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'nın seksi çamaşırıyla çektiği video sosyal medyayı salladı!

"NAİFTİM, SAVUNMASIZDIM"

Geçtiğimiz aylarda geçmişine ilişkin açıklama yapan Mia Khalifa eskiden özgüven sorunu yaşadığını belirtmiş ve "Naiftim, savunmasızdım, kolay etkileniyordum. Başkaları beni çok kolay ikna edebiliyordu. Özellikle de erkekler" demişti.

Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'nın seksi çamaşırıyla çektiği video sosyal medyayı salladı!

TOPLAMDA 12 BİN DOLAR KAZANDI

Her sahne için bin dolar alan Khalifa toplamda 12 bin dolar kazandı. Porno sektöründen kısa sürede çıkan Khalifa, görüntüleri kaldırmak için hak sahibi olmadığını ifade etti.

Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'nın seksi çamaşırıyla çektiği video sosyal medyayı salladı!

Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'nın seksi çamaşırıyla çektiği video sosyal medyayı salladı!

Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'nın seksi çamaşırıyla çektiği video sosyal medyayı salladı!

Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'nın seksi çamaşırıyla çektiği video sosyal medyayı salladı!

Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'nın seksi çamaşırıyla çektiği video sosyal medyayı salladı!

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Anahtar Kelimeler:
porno Mia Khalifa pornhub
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