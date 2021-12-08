Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'nın seksi çamaşırıyla çektiği video sosyal medyayı salladı!

10 Şubat 1993 Beyrut, Lübnan doğumlu Amerikalı eski pornografik film oyuncusu Mia Khalifa 28 yaşında. Mia Khalifa PornHub’da milyarlarca kez izlenen 12 filmde rol aldı. Instagram'ı aktif olarak kullanan eski oyuncunun iç çamaşırlı videosu çok konuşuldu.

MİA KHALİFA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Mia Khalifa 'yetişkin filmleri' endüstrisinde milyarlarca kez izlenen videoları bulunuyor. Instagram'da 26,7 milyon takipçisi olan eski oyuncunun paylaşımlarına milyonlarca beğeni ve yüzbinlerce yorum geliyor.

Instagram'da 'miakhalifa' kullanıcı adı ile paylaşım yapan Khalifa'nın Instagram hikaye bölümüne attığı iç çamaşırlı videosu çok konuşuldu.

Khalifa söz konusu videoda ürünlerin paketini açıyor ve o anları takipçileri ile paylaşmak için videoya alıyor.

"NAİFTİM, SAVUNMASIZDIM"

Geçtiğimiz aylarda geçmişine ilişkin açıklama yapan Mia Khalifa eskiden özgüven sorunu yaşadığını belirtmiş ve "Naiftim, savunmasızdım, kolay etkileniyordum. Başkaları beni çok kolay ikna edebiliyordu. Özellikle de erkekler" demişti.

TOPLAMDA 12 BİN DOLAR KAZANDI

Her sahne için bin dolar alan Khalifa toplamda 12 bin dolar kazandı. Porno sektöründen kısa sürede çıkan Khalifa, görüntüleri kaldırmak için hak sahibi olmadığını ifade etti.





