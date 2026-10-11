Reytingleri iyi gitmiyor! ‘Teşkilat 188. bölümde ne olacak?

Pazar gününün zirvesini Daha 17'e kaptıran Teşkilat yeni sezonda reytinglerde düşük gidiyor. Tolga Sarıtaş, Bensu Soral, Yunus Emre Yıldırımer, Duygu Sarışın, Serdar Yeğin gibi isimlerin yer aldığı dizide yeni bölüm öncesi son tanıtım geldi.

TEŞKİLAT 188. BÖLÜM ÖZETİ

Bütün tuzaklar Azra’yı işaret ettiğinden Altay ondan şüphelenmeye devam eder. Aralarındaki buzlar erimezken Azra aklındaki soruların cevaplarını bulmak ister.

Korkut, Yahya’nın her yerde karşısına çıkarak Şahin için de bütün yolları kapatır. Aralarındaki hesaplaşmanın boyutu büyür. Bahar ise Yahya’ya daha çok yaklaşmanın en etkili yolunu bulmuştur.



Altay, Ender’i bulmak için her yolu göze almıştır; düşman ise bu durumu kullanmaya devam eder. Altay oğluna bu kadar yakınken düşmanın beklenmedik hamlesi her şeyi altüst edecektir.