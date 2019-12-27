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  4. Ünlü profesörden ‘nefes’ uyarısı

Ünlü profesörden ‘nefes’ uyarısı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Dünyada prostat ve meme kanseri üzerine yaptığı önemli çalışma ve buluşlarla tanınan Norveç Oslo Üniversitesinde moleküler ve hücre biyolojisi profesörü olan Türk bilim adamı Fahri Saatçioğlu, nefesin sağlığımız için önem ve yararlarının bilinmediğini, akciğer kapasitemizin yüzde 20-30’unu kullandığımızı söyledi.

Nefesin vücutla zihin arasında bir köprü görevi gördüğünü belirten Prof. Dr. Saatçioğlu, “Dolayısıyla doğru nefes alıp vermek sağlıklı bir yaşamın en önemli kriterlerindendir. Hepimiz daha iyi nefes alıp vermeye meraklı olmalıyız” dedi.
Araştırmalarında kanser hücrelerinin, özellikle prostat ve meme kanserinin temel moleküler ve hücre biyolojisine ve bu bulguların kliniğe translasyonuna odaklanan, laboratuvarında kanser gelişiminde rol oynayan proteinleri kodlayan bazı yeni genleri klonlayıp karakterize eden Prof. Dr. Fahri Saatçioğlu, İzmir’e geldi. Kanser tedavisi için ilaç ve biyobelirteçler geliştiren, aynı zamanda yoga, yoga nefes egzersizleri ve meditasyon gibi yaşam tarzı değişikliklerinin biyolojik etkileri ve fizyolojik mekanizmaları ile de yakından ilgilenen Prof. Dr. Saatçioğlu, “Her An Her Yerde Doğru Nefes” başlıklı bir konferans verdi. Kent Sağlık Grubu doktor ve çalışanlarının yanı sıra hastaların da katıldığı konferansta Prof. Dr. Saatçioğlu, sağlıklı ve iyi bir yaşam için nefesin önemine dikkat çekti.

NEFES KONTROL EDİLEBİLİR BİR ÖĞE

Nefesin kontrol edilebilen fizyolojik bir öğe olduğunu belirten Prof. Dr. Saatçioğlu, saatte bin, günde 24 bin kadar nefes aldığımızı söyledi. Günde 11-12 bin litre de hava soluduğumuzu kaydeden Saatçioğlu, “Doğar doğmaz ilk yaptığımız şey nefes almak. Fark etmiyoruz ama her an nefes alıyoruz. Nefes sağlığımız, iyilik halimiz için çok önemli ancak ne büyürken ne okullarda nefesimizi daha doğru nasıl kullanacağımız konusunda bir eğitim alıyoruz. Akciğerlerimiz hem vücudumuzdaki trilyonlarca hücreye oksijen sağlıyor hem de yüksek sayıda atık maddenin vücudumuzdan atılmasında önemli görev alıyor. Aynı zamanda nefes vücutla zihin arasında bir köprü görevi görüyor. Dolayısıyla doğru nefes alıp vermek sağlıklı bir yaşamın en önemli kriterlerindendir. Bu çok önemli fonksiyonlara rağmen genelde akciğer kapasitemizin yüzde 20-30’unu kullanırız. Yogik nefes alma ve meditatif teknikler doğru nefes alma konusunda önemli yararlar sağlar. Yapılan bilimsel çalışmalar bu tekniklerin değişik düzeylerde sağlığımızı derinden etkileyebileceğini göstermiştir” diye konuştu.

DOĞRU NEFES ALIP VERMEK ÖNEMLİ

Kent Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Burcu Durmak İşman da, doğru nefes alıp vermenin sağlık üzerine olumlu etkilerini bildiklerini ve hastalara yönelik ücretsiz nefes terapisi ve yoga seminerleri verdiklerini söyledi. İşman hastalardan olumlu geri bildirimler aldıklarını belirtirken, Prof. Dr. Saatçioğlu konferansın sonunda nefes alma teknikleri konusunda dinleyicilerle birlikte bir atölye çalışması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Nefes doğru nefes alma

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