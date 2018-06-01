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Ünlü rapçi Khontkar uyuşturucudan tutuklandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

İzmir'de yaşayan rap müzik şarkıcıları 'Khontkar' adıyla bilinen O.D. ve 'Young Bego' ismini kullanan U.B., şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirici sözlere ve görüntülere yer verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D., tutuklandı.

Ünlü rapçi Khontkar uyuşturucudan tutuklandı

zmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de yaşayan rap müzik şarkıcıları Khontkar ve Young Bego'nun adreslerine, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirici sözlere ve görüntülere yer verdikleri gerekçesiyle geçen çarşamba günü operasyon düzenledi. DHA'nın haberine göre, Khontkar adıyla bilinen O.D.'nin Konak'taki evinde yapılan aramalarda, içime ve satışa hazır hale getirilmiş alüminyum jelatin içerisinde 10 küçük paket esrar, 1 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 2 uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi. O.D. ile beraber, evde bulunan arkadaşları M.D. ve A.Ö. de gözaltına alındı.

düzenek

Young Bego takma adını kullanan U.B.'nin de Balçova'daki adresine yapılan operasyonda da 1 uyuşturucu kullanımına yarayan bir aparat, 2 uyuşturucu madde öğütücü ve bu söz düzenek içerisinde kırıntı halinde esrar ele geçirildi. U.B. ile aynı vde bulunan B.Ç. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden, Young Bego adıyla bilinen U.B. ile birlikte B.Ç., M.D. ve A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Khontkar adını kullanan O.D. ise, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme ve bu nitelikle yayın yapma', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve bulundurma' suçlarından tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu kullanımını özendiren her türlü yayına karşı mücadelenin süreceğini belirtti.

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Khontkar uyuşturucu hapis

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