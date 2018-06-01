MAGAZİN

Yağız Can Konyalı uyuşturucudan gözaltına alındı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2018 12:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta, oyuncu Yağız Can Konyalı ve arkadaşının bulunduğu otomobilden 19 gram uyuşturucu çıkması üzerine karakola götürülen şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yağız Can Konyalı uyuşturucudan gözaltına alındı

FOX TV ekranlarında yayınlanan ‘Bizim Hikaye’ isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Yağız Can Konyalı ve arkadaşının bulunduğu araçta uyuşturucu madde bulundu. Konyalı ve araçta bulunan arkadaşı karakola götürülerek haklarında işlem uygulandı.

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OTOMOBİLDEN GELEN KOKU ELE VERDİ

Otomobil içerisinde bulunan Yağız Can Konyalı ve arkadaşı Beşiktaş’ta polis kontrolüne takıldı. Yapılan işlemler sırasında otomobilin içerisinde bir koku olduğunu fark eden polis memurları ünlü oyuncu ve arkadaşını otomobilden indirdi. Otomobilde yapılan detaylı aramalar sırasında tütün ile karıştırılmış 19 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Polis karakoluna götürülerek ifadeleri alınan Konyalı ve arkadaşı serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yağız Can Konyalı uyuşturucu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
uyuşturucu belasindan kurtulmak için içenlerde ceza almalı, hapse atılmalı. Bunlar içmese zaten satanda olmaz. Bu şekilde teşvikte ediliyor. Adam iciciyim dediğinde ceza almadığı için sataninda adını vermiyor zaten. Cezaevine gireceğini bilse saticininda adını verir.
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