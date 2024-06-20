Ünlü rapçi Travis Scott haneye tecavüzden tutuklandı! Sabıka fotoğrafı ortaya çıktı

Gösteri dünyasının en zengin genç kadınlarından biri olan Kylie Jenner ile birlikteliğinden Stormi ve Wolf adında iki çocuğu olan dünyaca ünlü rapçi Travis Scott, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletine bağlı Miami'deki Dade County'de haneye tecavüz nedeniyle tutuklandı.

Scott'ın, polislerin Miami Beach Marina'da çıkan bir kavgaya çağrılmasının ardından tutuklandığı iddia edildi.

KEFALET SUNDU

Daily Mail'de yer alan bilgilere göre; 33 yaşındaki rapçi, 500 doları izinsiz girme suçundan, 150 doları ise düzensiz sarhoşluktan olmak üzere 650 dolarlık kefalet sundu ve serbest bırakıldı.

Kefalet, izinsiz giriş ücreti için 500 dolar (394 £) ve düzensiz sarhoşluk için 150 dolar (118 £) olarak hesaplandı.

SABIKA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü rapçinin Miami Dade Corrections tesisi tarafından paylaşılan sabıka fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.





