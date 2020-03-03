Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti! Kıvanç Uğraşbul kimdir?

Kıvanç Uğraşbul aort anevrizması sebebiyle kaldırıldığı Mersin Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bizim Hikaye dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Reha Özcan ise Twitter hesabından acı haberi bu sözlerle duyurdu:

"En son Bizim Hikaye dizisinde birlikte oynadığım, MSÜ Opera Bölümü mezunu Mersin Operası’nda yıllarca görev yapan Kıvanç Uğraşbul’u kaybettiğimiş olduğumuzu öğrenmenin üzüntüsü içindeyim. Yattığı yer incitmesin"

KIVANÇ UĞRAŞBUL KİMDİR?

1967'de İstanbul'da doğdu.1985 yılında M.S.Ü İstanbul Devlet Konservatuvarına girdi.Prof Mesut İktu ile Opera Anasanat dalı bölümünde Şan eğitimine başladı.Yeteneği gözden kaçmayan sanatçı,öğrencilik yıllarında Devlet Tiyatroları'nda görev aldı.Burada, Aziz Nesin,Timur Selçuk,Tuncer Necmioğlu,Kenan Işık gibi büyük ustalarıyla çalıştı.Eğitimini tamamladıktan sonra 1992 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde Bas Bariton solist sanatçı olarak göreve başladı.Yurtiçi ve yurtdışında birçok konserler veren başarılı sanatçı, 2007 yılında İtalya'nın Pescara şehrinde Türkiye, Yunanistan ve Hırvatistan'ın katıldığı Akdeniz Oyunları platformunda olimpiyatların Mersin'de yapılması için Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etti.