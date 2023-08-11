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Ünlü sanatçı Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu

11.08.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

Ünlü sanatçı Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

"Çocuklar Duymasın" dizisindeki “Haluk” karakterini canlandırdı
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezunu 56 yaşındaki Karadağlı, ilkokula başlamadan önce ailesi ile birlikte ABD’ye yerleşti. Lise yıllarına kadar Amerika’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapan ünlü sanatçı, Çankaya Lisesi’nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Karadağlı, birçok sinema filminde ve tiyatro oyununda rol aldı. Robert De Niro, Al Pacino, Antonio Banderas, Michael Madsen, Kevin Kostner, Clint Eastwood, Mel Gibson, George Clooney gibi dünyaca ünlü oyuncuları seslendiren Karadağlı ’Çocuklar Duymasın’ isimli TV dizisindeki Haluk rolüyle hafızalarda yer edindi.

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