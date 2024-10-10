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Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası intihara kalkıştı! Hayati tehlikesi bulunuyor: 'Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor'

10.10.2024 19:23
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İzmir'de yaşayan ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo evinde ilaç içerek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Funda Bonomo'nun hayati tehlikesi devam ediyor. Can Bonomo "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız" dedi.

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, geçen 8 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Murat Reis Mahallesi'ndeki evinde çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Funda Bonomo, tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Funda Bonomo'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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CAN BONOMO: 'TÜM SEVENLERİ OLARAK YANINDAYIZ'

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ise ablasının intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirip, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HİPDER) kurucusu olan Funda Bonomo, Kemalpaşa'daki çiftliğinde büyük bölümü engelli 165 köpek ve 5 kediye ev sahipliği yapıyor.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Can Bonomo
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