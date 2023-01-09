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  4. Ünlü şarkıcı Eftelya Yağcı'nın yatak pozuna beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı Eftelya Yağcı'nın yatak pozuna beğeni yağdı

09.01.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevmiş Gibi şarkısıyla müzik listelerini altüst eden genç şarkıcı Eftelya Yağcı, Instagram hesabından paylaştığı yatak pozlarıyla ilgi odağı oldu.

Ünlü şarkıcı Eftelya Yağcı'nın yatak pozuna beğeni yağdı

Zeynep Bastık'la yaptığı düetten sonra Sevmiş Gibi şarkısıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü rap sanatçısı Eftelya Yağcı, yatak paylaşımıyla beğeni topladı.

Ünlü şarkıcı Eftelya Yağcı'nın yatak pozuna beğeni yağdı

22 yaşındaki yıldızın iddialı karelerine takipçileri övgü yağdırdı.

Ünlü şarkıcı Eftelya Yağcı'nın yatak pozuna beğeni yağdı

Son dönemin parlayan şarkıcıları arasında yer alan Eftelya Yağcı'ya ''Dupduru bir güzellik'' ve ''Yüzü sesi gibi güzel'' yorumları yapıldı.

Ünlü şarkıcı Eftelya Yağcı'nın yatak pozuna beğeni yağdı

2000 yılında Malatya'da dünyaya gelen Eftelya Yağcı, Lvbel C5 ile seslendirdiği Sevmiş Gibi şarkısıyla 2022'nin en çok dinlenen şarkıları listesine girmeyi başarmıştı.

Ünlü şarkıcı Eftelya Yağcı'nın yatak pozuna beğeni yağdı

Öncesinde YouTube kanalında şarkılarını paylaşan genç yıldız, 2019 yılında Zeynep Bastık'ın akustik konuğu olunca tüm dikkatleri üzerine topladı.

Ünlü şarkıcı Eftelya Yağcı'nın yatak pozuna beğeni yağdı

Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Eftelya Yağcı, sosyal medyada 'şımarık sesli kız' olarak tanınıyor.

Ünlü şarkıcı Eftelya Yağcı'nın yatak pozuna beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı Eftelya Yağcı'nın yatak pozuna beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı Eftelya Yağcı'nın yatak pozuna beğeni yağdı


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