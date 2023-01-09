Ünlü şarkıcı Eftelya Yağcı'nın yatak pozuna beğeni yağdı

Zeynep Bastık'la yaptığı düetten sonra Sevmiş Gibi şarkısıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü rap sanatçısı Eftelya Yağcı, yatak paylaşımıyla beğeni topladı.

22 yaşındaki yıldızın iddialı karelerine takipçileri övgü yağdırdı.

Son dönemin parlayan şarkıcıları arasında yer alan Eftelya Yağcı'ya ''Dupduru bir güzellik'' ve ''Yüzü sesi gibi güzel'' yorumları yapıldı.

2000 yılında Malatya'da dünyaya gelen Eftelya Yağcı, Lvbel C5 ile seslendirdiği Sevmiş Gibi şarkısıyla 2022'nin en çok dinlenen şarkıları listesine girmeyi başarmıştı.

Öncesinde YouTube kanalında şarkılarını paylaşan genç yıldız, 2019 yılında Zeynep Bastık'ın akustik konuğu olunca tüm dikkatleri üzerine topladı.

Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Eftelya Yağcı, sosyal medyada 'şımarık sesli kız' olarak tanınıyor.



