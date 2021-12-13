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Sevgilisiyle tartışan Ferhat Güzel polise sığındı! "Senin karnını deşeceğim"

13.12.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisiyle tartışan şarkıcı Ferhat Güzel, kavganın eve taşınmasının ardından, sevgilisi Nur Aksoy tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı iddiasıyla polise sığındı. "Senin karnını deşeceğim" sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, Ferhat Güzel'in eline geçirdiği telefonunu duvara fırlattı. Şarkıcının sevgilisi Nur Aksoy ise asıl kendisinin darp edildiğini belirtti.

Sevgilisiyle tartışan Ferhat Güzel polise sığındı! "Senin karnını deşeceğim"

Ünlü şarkıcı Ferhat Güzel, sevgilisi Nur Aksoy tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu. İddiaya göre Güzel, 27 Ağustos günü sevgilisi Nur Aksoy'la buluştu. Taksim'deki bir mekanda eğlenen iki sevgili, bir süre sonra aralarındaki para ilişkisi nedeniyle şikayetçi oldukları bir dava nedeniyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra mekandan ayrılan ikili, Güzel'in Şişli'deki evinde de tartışmaya devam etti.

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"SENİN KARNINI DEŞECEĞİM"

İddiaya göre; kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada Nur Aksoy, mutfaktan aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı. "Senin karnını deşeceğim" sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, sevgilisinin eline geçirdiği telefonu duvara fırlattı.

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FERHAT GÜZEL POLİSE SIĞINDI

Kafasına aldığı darbe sonrası sevgilisini evden çıkartmaya çalışan Güzel, başarılı olamayınca evden kaçtı. İkilinin yüksek sesli kavgası devam ederken, yoldaki polisleri fark eden ünlü şarkıcı polislere sığındı.
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SEVGİLİM BIÇAKLA SALDIRDI

İkili karakola götürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, Nur Aksoy, Taksim'deki mekandan çıktıktan sonra sevgilisinin kendisini darp ettiğini, zorla eve götürdüğünü, burada tekme ve yumruklarla darp edilmeye devam ettiğini anlattı. Güzel ise bıçakla saldırıya maruz kaldığını söyledi.


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