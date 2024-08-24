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Sinan Akçıl güneş filtresi dedi, takipçileri photoshop olduğunu iddia etti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.08.2024 11:31
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Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Sinan Akçıl şimdi de son paylaşımıyla dikkat çekti. Üstsüz bir karesini yayınlanan ünlü şarkıcı bu karesine 'inanmazsın ama sadece güneşin filtresi var' notunu düştü. Akçıl'ın tatil karesi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Pop müziğin sevilen ismi Sinan Akçıl özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak üstsüz bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim bu gönderisi ile sosyal medyanın diline düştü.

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BU KARESİYLE GÜNDEMDE!

Ünlü şarkıcı, vücut gelişimiyle ilgilendiği bu günlerde bolca spor karesini paylaştı. Deniz kenarındaki bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Akçıl; "İnanmazsın ama sadece güneşin filtresi var. Paparaziler bu yaz yakalayamadı farkındasınız. Ben de ‘açık hizmet yapayım’ dedim. Tamamen bıraktık 1 aydır ama hala kışın gösterdiğimiz performansın ekmeğini yiyoruz" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada ise Akçıl’ın fotoğrafının sadece güneş filtresi olmadığı iddia edildi ve ünlü isim kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. O yorumlardan birkaçı şu şekildeydi;

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Akçıl Photoshop
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