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Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2018 13:57 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından havuza atladığı anın videosunu paylaştı. Şarkıcının videosu kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice, yaz paylaşımlarına devam ediyor. Sanatçı son olarak siyah tanga bikinisiyle havuza atladığı anın videosunu paylaştı.

FİZİĞİYLE HAYRAN BIRAKTI

39 yaşındaki sanatçı düzgün fiziğiyle hayran bıraktı. Hatice'nin siyah mayolu videosu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

HATİCE ÇARPAR KİMDİR?

Hatice Çarpar, 6 Aralık 1978 tarihinde İzmir, Narlıdere'de doğmuştur. Şarkıcılıkta Hatice diye tanınmıştır. Ailesi 1965 yılında göç ederek İzmir, Narlıdere'ye yerleşmiştir. Üç erkek dört kız yedi kardeştir. İlk öğrenimini Narlıdere İlkokulu'nda yaptı. Sonra çeşitli nedenler yüzünden öğrenimine devam edemedi. Küçük yaşlarda aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek müzik hayatına başladı. Ailesinin geçimine yardımcı olmak için bir firmada sekreterlik yapmaya başladı.

16 yaşındayken Narlıdere Belediyesi'nin düzenlediği Narlıdere Çiçek ve Kültür etkinlasında birinci oldu. 1990'lı yılların sonunda Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı şarkılarla tanınır oldu.

Hatice Çarpar, 28 Eylül 1991 tarihinde evlendiği ilk eşi Güney Aydan 4 Eylül 2003 tarihinde beyin kanamasından vefat etti.

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