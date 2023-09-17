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Ünlü şarkıcı İzel, Photoshop'u abartınca sosyal medyayı salladı: "Filtrede son nokta!"

17.09.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İzel'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım gündem oldu. Photoshop'u abartan 54 yaşındaki şarkıcıya takipçilerinden “Filtrede son nokta” gibi yorumlar geldi.

İzel - Çelik - Ercan; Kuruçeşme'de verdikleri konserle izleyenleri tam bir müzik şöleni yaşattı. Fakat geceye ünlü şarkıcı İzel'in paylaşımı damga vurdu.

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PHOTOSHOP'U ABARTINCA SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

'Bebek', 'Ah Yandım', 'Bir Dilek tut Benim İçin' ve 'Geceler Kara' gibi şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı İzel Photoshop'u abartınca sosyal medyanın diline düştü.

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"FOTOĞRAFTAKİNİN KENDİSİ OLDUĞUNA İNANIYOR MU?"

Ünlü şarkıcının paylaşımını görenler "İzel nerede?", "Filtrede son nokta!", "Acaba kendisi, bunun kendisi olduğuna inanıyor mu? İnanıyorsa sıkıntı var demektir" gibi yorumlarda bulundu.

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Ünlü şarkıcıyı eleştirenler kadar, "Herkes yapıyor, İzel yapınca mı garip? En azından tipini değiştirmemiş, cildini temizlemiş sadece. Ne filtreler görüyoruz biz" yorumları ile destek verenler de oldu.

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