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Ünlü şarkıcı Jansowah'a eski nişanlı dehşeti! Zorla kaçırıp eve hapsetti! Sonra da...

03.05.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jansowah mahlaslı şarkıcı Güler Selçuk, eski nişanlısından kurtulup izini kaybettirmek için Fransa'ya yerleşti. Geçtiğimiz Aralık ayında klip çekimi için İstanbul'a gelen genç kadını havaalanından adeta kaçıran Furkan Akan, Selçuk'u eve götürüp defalarca darp etti.

Ünlü şarkıcı Jansowah'a eski nişanlı dehşeti! Zorla kaçırıp eve hapsetti! Sonra da...

Jansowah mahlaslı şarkıcı Güler Selçuk, sevgilisi Furkan Akan ile evlenmeye karar verdi. İkili, aldıkları karar sonrası ailelerinin katıldığı bir törenle nişanlandı. İddiaya göre Akan, nişanlandıktan sonra genç kadına baskı ve rahatsız edici tavırlar sergilemeye başladı. Genç şarkıcı ise kıskançlık ve takıntılı davranışlarını artan nişanlısından ayrılıp Fransa'ya geri döndü. Genç kadının kabus dolu günleri başlamış oldu.

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ZORLA KAÇIRIP EVE HAPSETTİ

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde hazırladığı klip ve müzik parçaları için Türkiye'ye geldi. Havaalanında bekleyen Furkan Akan, Selçuk'un geleceği gün ve saatten haberdar olmuş ve şarkıyı havaalanından adeta kaçırarak zorla evine götürdü. İstanbul'da kaldığı sürece genç kadınla görüşmek için şarkıcının eşyalarının bulunduğu bavulu teslim etmeyen Akan, böylece ünlü şarkıcıyı evine gelmeye zorunlu tuttu ve her defasında genç kadını darp etti.

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DARPTAN KAÇTI

Klip çekimlerinde bile genç kadını yalnız bırakmayan Furkan, sette kavga çıkartıp set çalışanlarıyla arbede yaşadı. Aynı gün genç şarkıcıyla tartışan Akan, ünlü şarkıcıyı yeniden darp etti. Polisi arayarak yardım isteyen genç kadın, olay yerine gelen polis ekiplerince Furkan'ın elinden kurtulduğunda ise aynı gece sadece cüzdanını yanına alarak Fransa'ya geri döndü. Bu duruma sinirlenen genç adam kendisinden kaçan sevgilisine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndererek genç kadını ölümle tehdit etti.

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"İSTANBUL'A DÖNERSEN YÜZÜNE KEZZAP ATACAĞIM"

Takıntılı nişanlı genç şarkıcıya, 'İstanbul'a dönersen yüzüne kezzap atacağım. Sonun Bergen gibi olacak. Bergen'le aynı kaderi yaşayacaksın' ifadeleriyle tehdit etti ve şantaja başladı. Nişanlı olduğu dönemde ele geçirdiği müstehcen fotoğrafları ailesine gönderen Akan, Fransa'ya geleceğini genç kadını bulacağını ve öldüreceğini belirten mesajlar yayınlamaya başladı.
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'BENİ ÖLDÜRECEK YARDIM EDİN'

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran genç kadın, eski nişanlısı Furkan Akan'ın kendisini öldüreceğini ileri sürerek koruma kararı verilmesini talep etti. Genç kadın aynı zamanda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde, Furkan Akan'ın kavga ettikten sonra pişmanmış gibi hareketler sergiler kendini affettirmeye çalıştığını ardından saldırganlaşıp her defasında kendisini darp ettiğini ileri süren şarkıcı, eski nişanlısının sosyal medyadan yayınladığı video görüntülerle kendisini itibarsızlaştırdığını kaydetti.

Akan'ın en son ailesine gönderdiği müstehcen fotoğraflar ve videolar nedeniyle abisini kalp krizi geçirdiğini iddia eden genç kadın ölüm korkusu nedeniyle biber gazıyla dolaştığını ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu iddia etti.

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