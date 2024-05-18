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  4. Ünlü şarkıcı kız arkadaşını otelde önce kovaladı, sonra yerlerde sürükledi! O saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı kız arkadaşını otelde önce kovaladı, sonra yerlerde sürükledi! O saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.05.2024 08:43
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Son dönemde adı şiddet, istismar, taciz ve cinsel saldırı gibi suçlamalarla anılan ABD'li ünlü şarkıcı Puff Diddy lakaplı Sean Combs'un otelde kız arkadaşına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Combs'un kız arkadaşını önce kovaladığı sonra ise yerde sürüklediği görülüyor...

Puff Daddy ve P. Diddy lakaplarını kullanarak şöhret olan ABD'li şarkıcı Sean Combs'un 2016 yılında o dönemki kız arkadaşı Cassie'ye şiddet uyguladığı görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ortaya çıkan görüntülerde ünlü ismin beline sardığı havluyla kız arkadaşını otel koridorunda kovaladığı görülüyor.

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TEKRAR TEKRAR TEKMELİYOR

Üzeri çıplak olan Combs asansöre binmeye çalışan Cassie'yi yakalıyor ve yere fırlatıyor. Daha sonra genç kadın yerde hareketsiz yatarken onu tekmeliyor ve daha sonra çantasını alıyor. Şarkıcının genç kadını tekrar tekrar tekmelediği görülürken daha sonra da kapüşonundan tutarak odalarına sürüklediği görüntülendi.

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GÖRÜNTÜLER İÇİN PARA TEKLİF ETMİŞ

Combs'un görüntüler için otele 50 bin dolar ödemeyi teklif ettiği de belirtildi. Görüntülerden iki gün sonra Combs ve Cassie'nin The Perfect Match isimli filmin galası için kırmızı halıda el ele tutuşarak poz verdikleri de ortaya çıktı.

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Cassie'nin avukatı Douglas Wigdor DailyMail'e yaptığı açıklamada, "Yürek burkan video, Bay Combs'un rahatsız edici ve yırtıcı davranışını gözler önüne serdi. Bayan Ventura'nın bu olayı gün ışığına çıkarmak için gösterdiği cesaret ve metaneti kelimelerle ifade etmek mümkün değil" dedi.

Cassie geçen yıl Combs'a tecavüz ve bir dizi başka suç işlediği iddiasıyla dava açmıştı.

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Sean Combs
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