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  4. Ünlü şarkıcı Nazan Öncel ölümden döndü! "Hayat bir pamuk ipliğine bağlı"

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel ölümden döndü! "Hayat bir pamuk ipliğine bağlı"

21.09.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel nasıl ölümden döndüğünü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile takipçileriyle paylaştı. Eğer bir adım atmasaydı başına koca saksının düşeceğini dile getiren Öncel, "Hayat bir pamuk ipliğine bağlı" diyerek paylaştı.

67 yaşındaki şarkıcı Nazan Öncel hayranlarını korkuttu. Dışarıya hava almak için çıkan Öncel, feci kazadan son anda kurtuldu. Görünmez kaza yaşayan Nazan Öncel başına gelen olayı sosyal medya hesabında paylaştı.

"O ADIMI ATMASAYDIM BELKİ DE..."

Şarkıcı hava almak için İstanbul Kemerburgaz'daki evinin bahçesine çıkar çıkmaz üst kat balkonundaki saksı başını sıyırıp omuzuna çarparak yere düştü.

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Nazan Öncel düşen ve paramparça olan saksının görselini sosyal medya hesabında paylaştı. Neye uğradığını şaşıran Öncel, "Biraz hava alayım diyerek bahçeye çıkayım dedim, çıkar çıkmaz benim orta katın balkonundaki koca saksı başımı sıyırıp omzuma çarparak yere düştü. Görünmez kaza işte. O adımı atmasaydım belki de 'Nazan Öncel başına düşen saksı yüzünden Niyazi oldu' diye yazılıp çizilecekti. Hayat bir pamuk ipliğine bağlı." ifadelerine yer verdi.

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