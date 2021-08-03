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Ünlü şarkıcı Nilüfer'den 'Help Turkey' paylaşımları yorumu: İçime sinmedi

03.08.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Nilüfer, Türkiye'deki yangınların ardından sosyal medyadan yapılan 'Help Turkey' paylaşımlarına katılmadığını açıkladı. Nilüfer "Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor. Benim içime sinmedi ve paylaşmadım" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Nilüfer'den 'Help Turkey' paylaşımları yorumu: İçime sinmedi

Türkiye'deki yangınlar konusunda uluslararası yardım çağırmak için başlatılan ve 'Help Turkey' etiketi kullanılan kampanya sosyal medyada büyüdü. Çok sayıda ünlü isim de paylaşımlarıyla kampanyaya destek verdi.

Şehrazat ve Nilgün Belgün gibi ünlü sanatçılar, bu etiketin Türkiye'yi aciz gösterdiğini ifade ederek bu gönderileri kesinlikle paylaşmayacaklarını açıkladılar.

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"İÇİME SİNMEDİ PAYLAŞMADIM"

Ünlü şarkıcı Nilüfer de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Benim içime sinmedi paylaşmadım. Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor. Benim içime sinmedi ve paylaşmadım. Bunu yapacaksa diplomatik yollarla devlet yapmalıdır" dedi.

"MİLLETÇE HEPİMİZİN İÇİ ACIYOR"

Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Nilüfer, "Milletçe hepimizin içi yanıyor. Bu vatan hepimizin burada doğdum burada öleceğim gidecek başka bir yerim de yok. Hepimiz çaresizlikler içinde paylaşımlar yaptı. Dünyaya haykırılan bu yardım çığlıklarından bir sonuç çıktı mı, ben bilmiyorum. Bilen varsa yazsın lütfen. Bu çaresizlik çok canımı yakıyor. Hükümetin diplomatik ilişkilerini kullanarak yardım talep etmesinin daha doğru ve karşılık göreceğini düşünüyorum. Ama sanıyorum artık çok geç. Milletçe çok üzgünüz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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Nilüfer
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