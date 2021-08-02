Şehrazat ve Farah Zeynep Abdullah'ın atışması gündem oldu

Türkiye'de son günlerde çıkan ve durdurulamayan orman yangınları yüzünden başlatılan #HelpTurkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü. Bazı ünlüler bu paylaşımlara destek verirken bazı ünlüler ise rahatsız oldu.

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat "Ağrıma gitti bu yurtdışı yardım çağrısı. Ülkem vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardımları paylaşmayacağım" dedi. Ünlü isme yanıt Farah Zeynep Abdullah'tan geldi. Farah Zeynep Abdullah "Hayvanlar, doğa perişan, onur için yaşamak ne alaka" dedi.

Genç oyuncu Şehrazat'tan ilginç bir yanıt aldı. Şehrazat bu tepkiye "Siz ne anlarsınız vatanın onurunu korumaktan. Siz kim bana bunu yazmak kim? Ne iş yaparsınız bile bilmem" dedi.



Bunun üzerine Abdullah'ın gülerek yanıt vermesi sosyal medyada gündem oldu.

