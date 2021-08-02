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Şehrazat ve Farah Zeynep Abdullah'ın atışması gündem oldu

02.08.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat #HelpTurkey paylaşımlarından rahatsız oldu. Şehrazat'a tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah aldığı yanıtla şoke oldu.

Şehrazat ve Farah Zeynep Abdullah'ın atışması gündem oldu

Türkiye'de son günlerde çıkan ve durdurulamayan orman yangınları yüzünden başlatılan #HelpTurkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü. Bazı ünlüler bu paylaşımlara destek verirken bazı ünlüler ise rahatsız oldu.

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat "Ağrıma gitti bu yurtdışı yardım çağrısı. Ülkem vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardımları paylaşmayacağım" dedi. Ünlü isme yanıt Farah Zeynep Abdullah'tan geldi. Farah Zeynep Abdullah "Hayvanlar, doğa perişan, onur için yaşamak ne alaka" dedi.

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Genç oyuncu Şehrazat'tan ilginç bir yanıt aldı. Şehrazat bu tepkiye "Siz ne anlarsınız vatanın onurunu korumaktan. Siz kim bana bunu yazmak kim? Ne iş yaparsınız bile bilmem" dedi.

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Bunun üzerine Abdullah'ın gülerek yanıt vermesi sosyal medyada gündem oldu.

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Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki... Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki...
Barışacaklar mı? Bu paylaşımları kafa karıştırdı! Barışacaklar mı? Bu paylaşımları kafa karıştırdı!
Anahtar Kelimeler:
yangın Farah Zeynep Abdullah
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