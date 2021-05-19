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Ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

19.05.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara oyun havalarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran 53 yaşındaki Oğuz Yılmaz, hayatını kaybetti. Sanatçının geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcının vefatı, kendi sosyal medya hesabından " 19 Mayıs 2021 tarihinde ülkemizin yetiştirdiği büyük üstad, yüreği temiz insan Oğuz Yılmaz'ı kaybettik" notuyla duyuruldu.

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OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da doğan Oğuz Yılmaz, 1999 yılında çıkardığı 'Usta' albümünde yer alan 'Bas Bas Paraları Leyla'ya' adlı şarkıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz, 2003 yılında 'Gördün mü?' albümünde yer alan aynı adlı şarkı ve 'Çekirge' ile adından söz ettirdi.

Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazanan Oğuz Yılmaz, 2004 yılında kendi müzik şirketi 'Yılmazlar Plak'ı kurdu.

Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısında düet yaptı.

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Oğuz Yılmaz
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