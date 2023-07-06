MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü şarkıcı Rober Hatemo yıllar sonra ortaya çıktı! Anlattıklarıyla şaşırttı "Ben hep ötekiydim"

Ünlü şarkıcı Rober Hatemo yıllar sonra ortaya çıktı! Anlattıklarıyla şaşırttı "Ben hep ötekiydim"

06.07.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk olan Rober Hatemo, hayatıyla ilgili itiraflarıyla gündem oldu. Hep öteki olduğunu söyleyen Hatemo, sanat hayatından özel yaşamına kadar tüm detayları tek tek açıkladı.

Ünlü şarkıcı Rober Hatemo yıllar sonra ortaya çıktı! Anlattıklarıyla şaşırttı "Ben hep ötekiydim"

Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, yıllar sonra ortaya çıktı. Armağan Çağlayan'ın ünlü isimleri konuk ettiği programa katılan Hatemo, aile ve sanat hayatıyla ilgili beklenmedik açıklamalarda bulundu. Babasıyla ilgili anlattıkları duygu dolu anlar yaşattı.

ezgif.com-webp-to-jpg (3)

90'lı yılların aranılan ismi Rober Hatemo, uzun yıllardır kameralardan uzak bir hayat yaşıyordu.

rober-hatemo.event.gaea5jtwqsie

"KELLEME 50.000 DOLAR KONDU"

Ailesinde, sanat hayatında, askerlik yaparken hep öteki olduğunu söyleyen sanatçı, hayat hikayesiyle şaşırttı. 90'lı yıllarda yaşadıkları ise hayrete düşürdü.

0e4d2444-f0f6-4f0a-b650-97f07440d08c

Öldürülmesi için başına 50.000 Dolar ödül konulduğunu söyleyen Hatemo, olaylardan sonra bir süre yurt dışına çıktığını ve ortalık durulunca geri gelebildiğini söyledi.

"BÖYLE GEÇ GELECEKSEN GELME"

Babasının kuyumcu olduğunu ve onun da kendisi gibi kuyumcu olmasını istediğini söyleyen Hatemo, ünlü olmadan önce babasının kendisini evden kovduğunu söyledi.

63a44aef-ab27-4deb-9804-9e3c20886b3b

O tartışma sonrası evden ayrıldığını, bir sene sonra Rober Hatemo olarak geri geldiğini fakat o günden sonra bir kez bile evlerinde kalmadığını söyleyen Hatemo, açıklamalarıyla herkesi duygulandırdı.

94da0803-f515-4ea5-bf74-78ef228880d5

Babasıyla arası uzun süre bozuk olan ünlü şarkıcı, yakın zamanda kaybettiği babası için 'Geç buldum çabuk kaybettim' dedi.

"BABA OLMADAN BABA OLDUM"

Babasının acısından sonra hastalandığını ve uzun süre sağlık sorunu yaşadığını söyleyen Hatemo, o günden sonra evin babasının kendisi olduğunu söyledi.

4cd0a201-7801-4a3d-a01a-b0355acc1ea3

Annesiyle olan bağına değinen sanatçı, yeğenleri ile yaşadığı eğlenceli anları anlattı.

'Esmer' isimli şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Rober Hatemo, esas çıkışını Yıldız Tilbe ile tanıştıktan sonra yapmıştır. Ünlü ikilinin birlikte piyasaya sürdüğü şarkılar büyük kitleler tarafından dinlendi ve uzun yıllar hit olarak kaldı.

e0ccac0e-6f3c-4c03-80bc-f36e4c2d1484

25 Aralık 1974 tarihinde Araksi ve Şahin Hatemo çiftin çocuğu olarak Çanakkale'de dünyaya gelen Rober Hatemo, aslen Ermeni'dir. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'un Bakırköy ve Beyoğlu ilçelerinde geçmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'ün son hali olay oldu! Yorum yağdı Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'ün son hali olay oldu! Yorum yağdı
Mayosuyla ayna karşısında! Fiziğiyle mest ettiMayosuyla ayna karşısında! Fiziğiyle mest etti
Kurban kesmeyi İslam’ın şartı sananların...Kurban kesmeyi İslam’ın şartı sananların...
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Rober Hatemo baba oldu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Safariye çıkan turistlerin aç bir çita ile kurduğu yakın temas kamerada
Safariye çıkan turistlerin aç bir çita ile kurduğu yakın temas kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kalabalığın arasından kıyıya kadar geldi! Çığlık sesleri eksilmedi

Kalabalığın arasından kıyıya kadar geldi! Çığlık sesleri eksilmedi

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

10 yaşındaki kıza tecavüz etti! Hamile olduğunu öğrenince...

10 yaşındaki kıza tecavüz etti! Hamile olduğunu öğrenince...

Hangisi anne hangisi kızı? “Kızım erkeklerle flört etmemden...”

Hangisi anne hangisi kızı? “Kızım erkeklerle flört etmemden...”

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.