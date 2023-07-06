Ünlü şarkıcı Rober Hatemo yıllar sonra ortaya çıktı! Anlattıklarıyla şaşırttı "Ben hep ötekiydim"

Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, yıllar sonra ortaya çıktı. Armağan Çağlayan'ın ünlü isimleri konuk ettiği programa katılan Hatemo, aile ve sanat hayatıyla ilgili beklenmedik açıklamalarda bulundu. Babasıyla ilgili anlattıkları duygu dolu anlar yaşattı.

90'lı yılların aranılan ismi Rober Hatemo, uzun yıllardır kameralardan uzak bir hayat yaşıyordu.

"KELLEME 50.000 DOLAR KONDU"

Ailesinde, sanat hayatında, askerlik yaparken hep öteki olduğunu söyleyen sanatçı, hayat hikayesiyle şaşırttı. 90'lı yıllarda yaşadıkları ise hayrete düşürdü.

Öldürülmesi için başına 50.000 Dolar ödül konulduğunu söyleyen Hatemo, olaylardan sonra bir süre yurt dışına çıktığını ve ortalık durulunca geri gelebildiğini söyledi.

"BÖYLE GEÇ GELECEKSEN GELME"

Babasının kuyumcu olduğunu ve onun da kendisi gibi kuyumcu olmasını istediğini söyleyen Hatemo, ünlü olmadan önce babasının kendisini evden kovduğunu söyledi.

O tartışma sonrası evden ayrıldığını, bir sene sonra Rober Hatemo olarak geri geldiğini fakat o günden sonra bir kez bile evlerinde kalmadığını söyleyen Hatemo, açıklamalarıyla herkesi duygulandırdı.

Babasıyla arası uzun süre bozuk olan ünlü şarkıcı, yakın zamanda kaybettiği babası için 'Geç buldum çabuk kaybettim' dedi.

"BABA OLMADAN BABA OLDUM"

Babasının acısından sonra hastalandığını ve uzun süre sağlık sorunu yaşadığını söyleyen Hatemo, o günden sonra evin babasının kendisi olduğunu söyledi.

Annesiyle olan bağına değinen sanatçı, yeğenleri ile yaşadığı eğlenceli anları anlattı.

'Esmer' isimli şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Rober Hatemo, esas çıkışını Yıldız Tilbe ile tanıştıktan sonra yapmıştır. Ünlü ikilinin birlikte piyasaya sürdüğü şarkılar büyük kitleler tarafından dinlendi ve uzun yıllar hit olarak kaldı.

25 Aralık 1974 tarihinde Araksi ve Şahin Hatemo çiftin çocuğu olarak Çanakkale'de dünyaya gelen Rober Hatemo, aslen Ermeni'dir. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'un Bakırköy ve Beyoğlu ilçelerinde geçmiştir.

