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Ünlü şef Arda Türkmen: Ayı, balina ve örümcek yedim, ayı eti çok lezzetliydi

23.08.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şef Arda Türkmen, Simge Fıstıkoğlu'nun programında yaptığı yiyecek itirafıyla şaşırttı. 'Yediğin en enteresan yiyecek nedir?' sorusunu yanıtlayan Türkmen, "Balina ve örümcek yedim ama yemesem de olurdu. Örümcek tavuk eti gibi çıtırdı lezzetliydi. Ayı yedim. Ayı eti çok lezzetliydi" dedi.

Ünlü şef Arda Türkmen: Ayı, balina ve örümcek yedim, ayı eti çok lezzetliydi

Arda'nın Mutfağı adlı programla tanınan Arda Türkmen, Simge Fıstıkoğlu'nun Youtube kanalında 'Hayat Okulu' programına katıldı. Fıstıkoğlu'nun sorularını yanıtlayan ünlü şef yediği en garip yiyecekleri de anlattı.

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Fıstıkoğlu'nun 'Yediğin en enteresan yiyecek, en garip tecrüben neydi?' sorusuna yanıt veren Türkmen, yiyecekleri anlatırken ayı, balina ve örümcekden de bahsetti.

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"BALİNA YEMESEM DE OLURMUŞ"

Bir bölgede balina yediğini söyleyen Arda Türkmen, "Dünyanın en kuzeyindeki bir yere gittik. Geleneksel olarak balina yiyorlar. Bize de balina tattırdılar. Olmasa da olurmuş dedim, yazık hayvana zaten. Oranın coğrafyasında o yeniyor, hayvansal proteini balinadan sağlıyorlar. Senede bir kaç tane balina yakalayıp onu tüketiyorlar. Balina yemesem de olurdu herhalde" dedi.
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"AYI VE ÖRÜMCEK LEZZETLİYDİ"

Ayı eti ve örümcek yediği anları da anlatan Arda Tükrmen, "Ayı falan hepsinden tattım. Ayı çok lezzetliydi. Böyle söyleyince de insanlar nefret ediyor. Sanki adam gündelik diyetinde ayı yemiş gibi. Örümcek de yedim Kamboçya'da. Ama yemesem de olurmuş. Oraya gittim her yerde örümcek satıyorlardı yedik. Kötü değildi tadı tavuk gibi çıtır çıtır. Ama örümcek olsa da yesek denilmez. Güzel bir kuzu pirzola varken insan bunu aramıyor. " ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Türkmen Simge Fıstıkoğlu
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