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Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Hatay'da askerlerle birlikte yemek pişirdi

01.03.2023 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmasıyla tanınan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, ekibiyle birlikte depremin ilk günlerinden bu yana bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yalçınkaya, Hatay’da Milli Savunma Bakanlığı’nın kurduğu sahra mutfağını da ziyaret ederek askerlerle birlikte yemek pişirdi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından o anların görüntülerini paylaştı.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Hatay'da askerlerle birlikte yemek pişirdi

Mehmet Yalçınkaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek depremzede vatandaşlar için ocağın başına geçmişti.

MSB PAYLAŞTI

Yalçınkaya, Hatay’da da Milli Savunma Bakanlığı’nın kurduğu sahra mutfağını ziyaret ederek, depremzedeler için yemek pişirdi.

yalcınkyay

Milli Savunma Bakanlığı, o anları sosyal medya hesabından, “Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ile Mehmetçiklerimiz bir araya geldi, sahra mutfağımızda depremzede vatandaşlarımız için birbirinden lezzetli yemekler pişirdi” ifadeleri ile paylaştı. (İHA)


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Hatay Mehmet Yalçınkaya sahra

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