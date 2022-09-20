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Ünlü şefler ve lezzet tutkunları "Food Fest Antalya"da buluşacak

20.09.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şefler ve lezzet tutkunları "Food Fest Antalya"da buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "I. Uluslararası Food Fest Antalya" ünlü şef ve lezzet tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

"Antalya'dan Dünyaya" sloganıyla organize edilen festival, "Sürdürülebilirlik, Biyoçeşitlilik ve Yerel Ürünlerin Desteklenmesi" temasıyla 23 Eylül'de başlayacak.

Antalya Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek festivalde, kentin saklı kalmış lezzetleri uluslararası alana taşınacak, Türkiye'den ve yurt dışından gelecek ünlü şefler, sektör temsilcileri ve profesyonellerle bir araya gelecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in açılış konuşmasıyla başlayacak programda, Ceyda Düvenci, Dilara Koçak, Sahrap Soysal'ın sunumlarıyla gün boyunca Antalya mutfağı ve sürdürülebilirlik üzerine panel ve söyleşiler düzenlenecek.

Yurt dışından katılacak Alman şef René Frank, Merlin Labron-Johnson sunumlar gerçekleştirecek, ilk günün akşamında şarkıcı Tuğba Yurt konser verecek.

Festivalin ikinci gününde ise "Antalya Coğrafi İşaretli Tavşan Yüreği Zeytin Hasadı" etkinliğiyle kentteki Zeytinpark'ta hasat yapılacak.

Luigi Taglienti, Rafa Soler, Joann Artieda, Arda Türkmen, Jenő Rácz, Rui Silvestre, Şeyda Dikmen Öğdük, Mine Ataman, Murat Atay, Ömür Akkor, Nursel Ergin, Beyhan Kadayıfçı, Uğur Volkan Uysal'ın katılımıyla söyleşi düzenlenecek. Festivalin ikinci gününde Işın Karaca konser verecek.

"İpek Kozasından Portakal Çiçeği Broşu Yapımı" etkinliğiyle başlayacak festivalin üçüncü gününde ise ünlü şefler Danilo Zanna, Joe Barza, Tuncay Gülcü, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Jaime David Rodriguez Camacho, Pere Planagumà Sala, Elif Korkmazel, Türev Uludağ'ın katılımıyla panel yapılacak.

Festival, akustik konserle sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
antalya festival şef

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