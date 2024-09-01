MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA| Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba hayatını kaybetti!

SON DAKİKA| Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba hayatını kaybetti!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.09.2024 20:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir Miami'de yaşayan, Yeşilçam'ın yıldız ismi Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini Nuri Alço sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Ahu Tuğba geçtiğimiz aylarda Miami'de geçirdiği trafik kazasıyla gündeme oturmuştu. Kazada kaburgaları kırılan Ahu Tuğba'nın son durumunun iyi olmadığı bildirilmişti. Yemek yiyemediği ve mamayla beslendiği verilen bilgiler arasındaydı.

ACI HABER GELDİ!

Geçtiğimiz dakikalarda Ahu Tuğba'dan acı haber geldi. Ahu Tuğba'nın evde ölü bulundu. Nuri Alço, Instagram hesabından sanatçı dostunun vefat haberini duyurdu.

Screenshot_14

Alço paylaşımında "Canım dostum Ahu'nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm çok. Ahu'muzu kaybetti" ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ahu Tuğba sinema
En Çok Okunan Haberler
Dünyaca ünlü futbolcuya maç çıkışı silahlı saldırı! Camı kırıp kolundaki saati istediler

Dünyaca ünlü futbolcuya maç çıkışı silahlı saldırı! Camı kırıp kolundaki saati istediler

Dünyada meraklısı çok! İlkini eşine hediye etti... Yurt dışına satıyor

Dünyada meraklısı çok! İlkini eşine hediye etti... Yurt dışına satıyor

Balık av sezonu açıldı! Palamutun tanesi...

Balık av sezonu açıldı! Palamutun tanesi...

Bir ili ayağa kaldıran 'uçak düştü' ihbarı! Bütün ekipler alarma geçti! O gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir ili ayağa kaldıran 'uçak düştü' ihbarı! Bütün ekipler alarma geçti! O gerçek sonradan ortaya çıktı

Kan donduran görüntü! Güvenlik görevlisi dakikalarca kediye işkence uyguladı ve öldürdü

Kan donduran görüntü! Güvenlik görevlisi dakikalarca kediye işkence uyguladı ve öldürdü

Fiyatı normalden daha ucuz! 'Zehir satıyorlar'

Fiyatı normalden daha ucuz! 'Zehir satıyorlar'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.