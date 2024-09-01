SON DAKİKA| Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Ahu Tuğba geçtiğimiz aylarda Miami'de geçirdiği trafik kazasıyla gündeme oturmuştu. Kazada kaburgaları kırılan Ahu Tuğba'nın son durumunun iyi olmadığı bildirilmişti. Yemek yiyemediği ve mamayla beslendiği verilen bilgiler arasındaydı.

ACI HABER GELDİ!

Geçtiğimiz dakikalarda Ahu Tuğba'dan acı haber geldi. Ahu Tuğba'nın evde ölü bulundu. Nuri Alço, Instagram hesabından sanatçı dostunun vefat haberini duyurdu.

Alço paylaşımında "Canım dostum Ahu'nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm çok. Ahu'muzu kaybetti" ifadelerini kullandı.